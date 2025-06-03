Gaza: al menos 27 palestinos mueren por disparos israelíes cerca de centro de distribución de ayuda

Al menos 27 palestinos murieron y decenas más resultaron heridos este martes tras los disparos del ejército israelí cerca de un sitio de distribución de alimentos en el sur de la Franja de Gaza, según informaron las autoridades locales.

El ejército israelí declaró haber abierto fuego contra individuos que se desviaron de las rutas designadas cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Rafah.

“Varios soldados efectuaron disparos de advertencia y, como los sospechosos no retrocedían, dispararon de nuevo en dirección a sospechosos que se acercaban a los soldados”, añadió.

El ejército israelí, en guerra contra el Hamás tras su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, negó haber “disparado contra civiles mientras se encontraban cerca o dentro” del centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés). La institución militar añadió que continúa investigando el incidente.