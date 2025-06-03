Gaza: al menos 27 palestinos mueren por disparos israelíes cerca de centro de distribución de ayuda

Al menos 27 palestinos murieron y decenas más resultaron heridos este martes tras los disparos del ejército israelí cerca de un sitio de distribución de alimentos en el sur de la Franja de Gaza, según informaron las autoridades locales.
El ejército israelí declaró haber abierto fuego contra individuos que se desviaron de las rutas designadas cerca de un centro de distribución de ayuda humanitaria en Rafah.
“Varios soldados efectuaron disparos de advertencia y, como los sospechosos no retrocedían, dispararon de nuevo en dirección a sospechosos que se acercaban a los soldados”, añadió.
El ejército israelí, en guerra contra el Hamás tras su ataque terrorista del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel, negó haber “disparado contra civiles mientras se encontraban cerca o dentro” del centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF, por sus siglas en inglés). La institución militar añadió que continúa investigando el incidente.
Escalada de violencia en operaciones humanitarias
Estas muertes se produjeron apenas horas después de que Israel reportara la muerte de tres de sus soldados en combates en el norte del enclave palestino, como parte de la ofensiva de su ejército contra los combatientes de Hamás.
Un portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja informó a Reuters que su hospital de campaña en Rafah había recibido 184 heridos, precisando que 19 fueron declarados muertos a su llegada y otros 8 fallecieron posteriormente debido a sus heridas. Más de 35 pacientes requieren intervención médica inmediata, agregó el portavoz.
Controversia en torno a nueva organización humanitaria
La Fundación Humanitaria de Gaza (GHF), una entidad con sede en Estados Unidos respaldada por Israel y Washington, lanzó la semana pasada sus primeras distribuciones de ayuda humanitaria con el objetivo de mitigar la hambruna que se extiende entre los palestinos de la Franja de Gaza, la mayoría de los cuales han huido de sus hogares.
El funcionamiento de la GHF ha sido objeto de críticas por parte de las Naciones Unidas y ONG establecidas, que la acusan de no seguir los principios humanitarios.
La organización privada reportó haber distribuido 21 camiones de alimentos el martes por la mañana, añadiendo que las operaciones “se habían llevado a cabo de manera segura y sin incidentes en el sitio”.
Hechos violencia en distribuciones de ayuda
Sin embargo, los hechos de violencia se suceden cerca de Rafah durante las concentraciones de personas que intentan desesperadamente obtener alimentos.
El domingo, funcionarios palestinos e internacionales declararon que al menos 31 personas habían sido asesinadas y decenas más heridas cerca de un punto de distribución de ayuda gestionado por la GHF. El lunes, tres personas más murieron por disparos israelíes en circunstancias similares.
El ejército israelí niega atacar a civiles que esperan ayuda humanitaria y califica las informaciones sobre la muerte de civiles el domingo como “invenciones” de Hamás.
Respecto al incidente del martes, el ejército israelí dijo haber identificado individuos que se desplazaban hacia sus soldados de una manera “que constituía una amenaza”.
“Las fuerzas dispararon tiros de advertencia y, como no se alejaban, se efectuaron disparos adicionales cerca de los sospechosos individuales que avanzaban hacia las fuerzas”, indicó en un comunicado.
Pedido internacional de una investigación
El secretario general de la ONU, António Guterres, se mostró consternado el lunes por los informes sobre palestinos muertos y heridos mientras buscaban ayuda, y solicitó la apertura de una investigación independiente.
El ejército israelí emitió el lunes por la noche nuevas órdenes de evacuación dirigidas a habitantes de varios barrios de Jan Yunis, en el sur del enclave, advirtiendo que recurrirá a la fuerza contra combatientes que operen en esas zonas.
El ejército ordenó a los habitantes dirigirse hacia el oeste, hacia la zona humanitaria de Mawasi.
Las autoridades palestinas y la ONU sostienen que ya no existe ningún lugar seguro en la Franja de Gaza, donde la casi totalidad de los 2,3 millones de habitantes son ahora refugiados internos.
Estas nuevas órdenes de evacuación podrían suspender la actividad del hospital Nasser, el establecimiento más grande que aún funciona en el sur del enclave, poniendo en mayor peligro la vida de sus pacientes, advirtió el martes el Ministerio de Salud de Gaza, que depende de Hamás.