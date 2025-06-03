La Roja oficializó baja de Charles Aránguiz y a su reemplazante

Ricardo Gareca y la Selección chilena siguen sufriendo con las bajas de cara los partidos ante Argentina y Bolivia, por la fecha doble de junio de las Clasificatorias para el Mundial 2026.

Es que si el lunes la Roja oficializó que Paulo Díaz y Luciano Cabral fueron desafectados por lesión, este martes anunció la baja de Charles Aránguiz.

“El Cuerpo Médico de la Selección Chilena informa que el seleccionado nacional Charles Aránguiz ha sido liberado de la presente convocatoria. El jugador presenta una patología músculo-esquelética cuyos plazos de recuperación superan los tiempos de la presente fecha FIFA“, sostuvo el elenco criollo en un comunicado.

En su reemplazo, fue convocado Iván Román, defensa que milita en el Atlético Mineiro de Brasil, y quien podría hacer su debut absoluto en el combinado nacional adulto, pues solamente ha jugado por categorías juveniles.

Consignar que Chile enfrentará a Argentina este jueves a las 21:00 horas en Santiago, mientras que visitará el próximo martes 10 a Bolivia a las 16:00 en El Alto.