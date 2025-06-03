Diario y Radio Universidad Chile

Ministra Delpiano desestima repercusiones en la relación con EE.UU. tras tensión con Israel

La secretaria de Estado destacó la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, como el ejercicio Estrella Austral. Además, aseguró que se están tomando medidas para evitar impactos tras el retiro de agregados militares de Israel.

La secretaria de Estado destacó la cooperación en materia de defensa con Estados Unidos, como el ejercicio Estrella Austral. Además, aseguró que se están tomando medidas para evitar impactos tras el retiro de agregados militares de Israel.

InternacionalNacional

La ministra de Defensa, Adriana Delpiano, desestimó que las relaciones con Estados Unidos se vean perjudicadas tras la decisión del Presidente Gabriel Boric de retirar a los agregados militares que cumplían funciones en Israel y de .

En la sesión de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputadas y Diputados de este lunes, la secretaria de Estado respondió las aprensiones de los parlamentarios y destacó la participación del Comando de Operaciones Especiales Sur de Estados Unidos en el ejercicio militar la Estrella Austral, que se desarrolla desde la Región de Antofagasta hasta la zona austral del país.

En ese sentido, Delpiano aseguró que es evidente “la relación privilegiadaque ha existido entre el Gobierno de Estados Unidos e Israel, lo que “claramente ha mostrado, que independientemente de aquello, nuestras relaciones con Estados Unidos, con los compromisos que tenemos en materia de defensa, no solo se están cumpliendo, sino que también hay nuevos brotes en aspectos novedosos e interesantes como es este foco para poder prestar atención a todo lo que son los aviones Hércules del continente”.

Respecto a lo último, la titular de la cartera añadió que aquello es un ejemplo, no algo “para decir que no pasa nada y que estemos súper tranquilos“, sino para “demostrar que estamos tomando las medidas para que el impacto en nuestro país sea el menor posible, ojalá no haya impacto”.

Integrantes de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados durante sesión con la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, en el Congreso Nacional.

Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja Foto: Aton

Además, la  ministra llamó a la calma sobre la vigencia de los convenios militares con Israel. “Los proveedores no son a través del Gobierno, sino a través de empresas. Los contratos tienen cautelas y compromisos, que si no cumple una parte o la otra parte no cumple la suya, existen mecanismos para resolver esos conflictos. Evidentemente podríamos tener problemas de estos, y tendríamos que acudir a los mecanismos, pero hasta aquí nada hace prever eso”, explicó.

Tras la intervención de la titular de Defensa el diputado del Partido Nacional Libertario e integrante de la Comisión, Cristián Labbé, criticó el rol que ha tenido el Estado de Chile respecto al conflicto en Medio Oriente. “Cuando hablamos de defensa y de relaciones exteriores, primero dejar claro que las relaciones exteriores no solo las lleva el Presidente, la señal que se esta dando, no solo a Israel, sino que al mundo entero, es equivoca“, explayó.

En ese sentido, el parlamentario sostuvo que Israel no es “evidentemente” el único proveedor del Ejercito y además “toda razón táctica y lógica es nunca poner todos los huevos en la misma canasta“.

Claves: , , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
José Soza, Diana Sanz y Marco Antonio de la Parra reciben Medalla Pedro de la Barra
post-title
Presidente Kast encabeza 96° Aniversario de la FACh: "Camino al centenario con tecnología e innovación"
post-title
RN lanza ofensiva contra gobierno de Boric por "catástrofe fiscal" y exige auditoría total
post-title
Senadora Núñez confirma que Gobierno modificará el MEPCO por decreto

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X