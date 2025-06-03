Ministro de Justicia revela el nuevo nombre que tendrá Punta Peuco

El ministro de Justicia y DD.HH., Jaime Gajardo, reafirmó el anuncio que hizo ayer el Presidente Gabriel Boric en su última cuenta pública, en la que adelantó que pondrá fin a la cárcel de Punta Peuco “tal como se le conoce hasta ahora”.

“Va a ser un centro de cumplimiento penitenciario común, sin la categoría de recinto especial para los violadores de Derechos Humanos o quienes cometieron crímenes de lesa humanidad”, señaló Gajardo.

En su discurso, el Mandatario había dicho que, desde su punto de vista, en el Chile actual no existe justificación para que condenados por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura “tengan ese privilegio”.

Por dicho motivo, el ministro Gajardo detalló en 24 Horas que tal recinto penitenciario será renombrado ahora como Nuevo Centro de Cumplimiento Penitenciario Tiltil, penal que había sido creado para violadores de los Derechos Humanos, y que ahora pasará a ser un establecimiento común.

Al respecto, el secretario de Estado manifestó que “lo que nosotros vamos a hacer es modificar un decreto que se dictó hace 30 años, que establece la condición de especialidad de este establecimiento penal”.

Una vez que se modifique este decreto, y se cumplan los actos administrativos, la autoridad indicó que se debe publicar en el Diario Oficial, para posteriormente dar a conocer cómo será el proceso de poblamiento, densificación y segregación que va a tener este establecimiento.

“Dentro de este mes lo vamos a dictar, ya se están tomando todas las medidas administrativas para aquello (…) Una vez que lo dictemos, lo vamos a ingresar a la Contraloría General de la República. Esperamos que la Contraloría tome razón dentro de los plazos que se demora en realizar un decreto supremo, que son entre uno y tres meses aproximadamente”, afirmó.