Ministro Elizalde a Matthei: "Es absurdo que se le pida a la vocera que no voceree"

El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó como absurdo el llamado de Evelyn Matthei a la vocera (s) Aisén Etcheverry a no cumplir su rol, luego de la polémica por el penal de Punta Peuco en que la candidata de Chile Vamos le pidió que se quedara callada.

“Los tiempos en que unos pocos creían tener el derecho de silenciar a los que pensaban distinto afortunadamente son parte del pasado. Luchamos para recuperar la democracia para que exista libertad de expresión”, dijo Elizalde en Tolerancia Cero, de CNN Chile.

En esa línea, sostuvo que: “Incluso me parece absurdo que se le pida a una vocera que no voceree. Su responsabilidad como ministra de Estado es, precisamente, dar a conocer puntos de vista y opiniones respecto de consultas que le hacen los periodistas”.

Por otro lado, Elizalde anunció que en junio se presentará un proyecto de ley complementario a la reforma del sistema político, con el fin de enfrentar la atomización de los partidos.

“Hay una norma que establece que los partidos que no tienen más del 5% o no eligen cuatro parlamentarios pierden su existencia legal. Y en la elección pasada fueron 10 o 12 los que dejaron de existir” recodó.

Pero, señaló que “el fenómeno no tiene que ver con lo que pasa en la sociedad, porque si en la sociedad surgen fuerzas nuevas que vienen a renovar la política, bienvenido sea. Aquí lo que ocurre es que, una vez electos, los parlamentarios se dedican durante su mandato a fundar un sinnúmero de partidos adicionales y nuevos”.

En esa línea, dijo que ante este escenario se están planteando diversas propuestas, que forman parte de las indicaciones presentadas a la reforma constitucional del Senado, y que también integrarán el proyecto de ley que el Presidente Gabriel Boric anunciará próximamente, ya que algunas materias son de rango constitucional y otras, de rango legal.

La primera propuesta consiste en establecer que quien renuncia a su partido pierda su escaño, pues fue elegido por esa colectividad, por tanto, debe mantenerse en ella. En el ámbito legal, se plantea que quienes sean candidatos por un partido deben integrar la bancada de ese partido, y que los independientes patrocinados por una colectividad también pasen a formar parte de su bancada.

Además, se busca aumentar los requisitos para constituir un partido político: “En su momento, cuando se realizó el proceso de refichaje, se bajaron los requisitos para constituir un partido. Nosotros creemos que deben ser más exigentes. Por ello, debemos tener partidos más representativos. Hemos detectado en algunos casos una verdadera industria de constitución de partidos a propósito del financiamiento público. Eso no es bueno para la democracia”.