Nelson Caucoto sobre Punta Peuco: "Era imposible que no se desplomara esta situación de privilegio"

El anuncio del cambio de estatus de Punto Peuco ha generado controversia. Incluso, abogados representantes de los presos por crímenes de lesa humanidad han anunciado recursos de protección por “vulneración a garantías constitucionales”. Un debate que también ha estado cruzado por quienes afirman que hay sobrepoblación en el recinto.

El abogado de derechos humanos, Nelson Caucoto, celebró la decisión adoptada por el Presidente Gabriel Boric: “Aparecía como un contrasentido que hubiese un sector de la población chilena que tuviera una situación privilegiada, que es tal vez la que porta sobre sus hombros los crímenes más graves cometidos en la historia de Chile”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Caucoto dijo que es innegable que existen privilegios en este recinto. “Para aquellos que no lo creen, yo les preguntaría a estas propias personas que están en Punta Peuco si serían capaces de aguantar una semana simplemente en la penitenciaría de Santiago. Ahí se darían cuenta de que gozan de un beneficio inmenso, que es un atentado o vulneración permanente al principio de igualdad ante la ley, además una afectación profunda a la sensibilidad de los familiares de las víctimas”, afirmó el defensor.

La medida adoptada por el Ejecutivo contempla gestiones que aún no están claras, por ejemplo, si habrá traslado de reos. En ese sentido, el abogado dijo que “ojalá que no existan, yo creo que tampoco hay que deteriorar la situación de estas personas”.

“En Chile existen más de mil personas condenadas que son mayores en edad, que tienen la edad de estas personas, uno no puede desconocer que la gente que está en Punta Peuco es de elevada edad, que es de 75 o 76 años promedio, pero son personas que vivieron 30 años gratis gozando de la impunidad que existió desde el 73 hasta el 2003“, agregó.

Sobre las acusaciones de “ilegalidad” o “inconstitucionalidad”, Caucoto subrayó que: “Aquí no hay ninguna afectación a garantías constitucionales, no está afectado el derecho a la vida, yo no sé quién va a afectar la vida de quien, no está afectada la integridad física o mental de estas personas, no hay nadie que los esté amenazando. Aquí se trata de hacer un trabajo civilizado de segregación o de aumento de plazas de condenados en los recintos penitenciarios que están colapsados”.

En línea con lo anterior y respecto al tema de la sobrepoblación, el jurista dijo que “si tienen un preso en una celda, por supuesto que hay espacio para otras personas. Chile necesita más cárceles”.

“Aquí no hay afectación a ninguna garantía, el tema de cómo se cumpla va a ser tarea de Gendarmería, ya está el mandato del Presidente (…) no hay nada que temer”, aseguró el defensor.

En el marco del respeto a los derechos de los presos por delitos de lesa humanidad que cumplen condena en Punta Peuco, el abogado dijo que “el mundo de los derechos humanos no es un mundo vengativo ni es un mundo que ampara la crueldad”. En la misma línea, dio la idea de poblar el recinto con gente con el mismo promedio de edad, madres que viven con sus hijos hasta los tres años, mujeres embarazadas, es decir, personas en condiciones que no signifiquen una amenaza a los reos.

En tanto, aseguró que: “Esto tenía que ocurrir alguna vez, era imposible que no se desplomara esta situación de privilegio de algunas personas (…) yo me alegro que haya ocurrido ahora, me habría alegrado más si hubiese sido antes, creo que es una medida que se asume tardíamente, pero se asume finalmente“.