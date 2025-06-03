“Plasticósfera”: Uchile TV estrena documental sobre contaminación marina en el Día Mundial del Medio Ambiente

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, Uchile TV dirá presente y exhibirá el documental “Plasticósfera”, una obra del realizador guatemalteco, Sergio Izquierdo, que aborda los efectos devastadores de la contaminación plástica en los océanos. La emisión se realizará el jueves 5 de junio, en el contexto del festival SUNCINE, el certamen de cine ambiental más antiguo del mundo.

La cinta forma parte de la sección “Panorama” de la 31ª edición de SUNCINE, y acompaña a un grupo de científicos y activistas en una expedición al segundo arrecife de coral más grande del planeta, ubicado en el Caribe. A través de imágenes de alto impacto y registros en terreno, el documental evidencia cómo los residuos plásticos, desde grandes desechos hasta microplásticos imperceptibles, están alterando gravemente los ecosistemas marinos, afectando la pesca artesanal, el turismo costero y la salud de las comunidades que dependen del mar.

La transmisión de “Plasticósfera” será parte de una acción coordinada de carácter internacional, impulsada por SUNCINE y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), en la que participarán de manera simultánea medios públicos y universitarios de Costa Rica, Argentina, México, Honduras, Cuba, Uruguay, Guinea Ecuatorial, España y Chile, entre otros.

Para Jaume Gil, director de SUNCINE, esta colaboración demuestra el poder del cine como herramienta de conciencia y cambio: “El cine, como forma de arte, tiene el poder no solo de informar, sino de inspirar y movilizar a las personas para que actúen. Este festival no solo es un espacio para proyectar historias, sino también un foro para reflexionar sobre las soluciones que podemos adoptar como ciudadanos y como sociedad global”.

Asimismo, enfatizó que “nos encontramos en un momento crucial de la historia, en el que el impacto del cambio climático se siente en todos los rincones del mundo. La colaboración entre medios públicos es fundamental para que este mensaje llegue a más personas y más territorios”.

Con esta emisión, Uchile TV refuerza su compromiso con la educación ambiental, la divulgación científica y la generación de contenidos audiovisuales con enfoque social y ecológico, sumándose a una red internacional de medios que impulsan la conciencia climática a través del lenguaje cinematográfico.