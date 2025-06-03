Puerto Varas post tornado: municipalidad confirma plan de reconstrucción de tres etapas

Un plan de reconstrucción anunció la Municipalidad de Puerto Varas, en la Región de Los Lagos, para reparar los daños que dejó el tornado de intensidad EF1, que hace una semana cruzó 12,2 kilómetros lineales en el radio urbano de la ciudad con vientos de hasta 178 km/h.

Según El Mercurio, el alcalde Tomás Garate informó que fueron 375 las viviendas dañadas en una superficie de unas 83 hectáreas en las que viven 1.086 personas.

Aunque se ha avanzado en los primeros arreglos, al menos 27 casas siguen inhabitables. De acuerdo a las estimaciones, los daños por el tornado bordean inicialmente unos $31 mil millones de pesos.

De acuerdo a la autoridad comunal, el plan de reconstrucción está formulado en tres etapas de corto, mediano y largo plazo, en un periodo que puede llegar a los cuatro años.El plan partirá por las casas: esta semana llegarán las primeras viviendas de emergencia para 21 de las 27 familias cuyos hogares están irrecuperables.

La iniciativa considera también ayuda para otros afectados, como los 110 emprendimientos que estaban en la zona afectada. A lo menos siete de ellos resultaron con daños totales.

Respecto al financiamiento, el alcalde Gárate dijo que el plan se llevará a cabo con aportes municipales y provenientes de distintos servicios públicos, además de apoyos de empresas privadas y organizaciones como gremios salmoneros y fundaciones.