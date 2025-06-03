Radio U. de Chile lanza programa que se adentrará en las temáticas del libro universitario

Una importante y numerosa delegación de la U. de Chile, integrada por académicos, académicas, egresados, egresadas, estudiantes y representantes del mundo cultural nacional, viajará a la Ciudad de México entre el 26 y el 31 de agosto, para ser parte de la próxima edición de la Feria del Libro de las Universitarias y los Universitarios (FILUNI) de la UNAM, cuya invitada de honor es la Casa de Bello.

Previo a este encuentro, Radio Universidad de Chile estrena el programa “U. de Chile camino a FILUNI”, espacio en el que semanalmente el director Patricio López se adentrará en las líneas temáticas de este encuentro del libro, en conversación con quienes protagonizarán la nutrida programación de actividades que la U. lleva a la feria.

Como señala Patricio López, acompañar la difusión de las actividades, temas e intereses editoriales de FILUNI “tiene el propósito de compartir con nuestras comunidades y audiencias la diversidad e importancia de este pedacito de nuestro país que se trasladará a México a través de la Universidad de Chile. Ambos países tienen muchas influencias mutuas y ésta será una buena ocasión para mostrarlo”.

En tanto, desde la Dirección de Comunicaciones, Mariela Ravanal, señaló que este espacio se sumará a la articulación de los medios universitarios -Prensa U. de Chile, Radio Universidad de Chile, UCHILE TV y Palabra Pública- quienes tendrán la misión de comunicar el despliegue de la U en este importante encuentro editorial.

“La participación de la universidad en esta feria también se da en el ámbito comunicacional. Con eso en vista, nuestra Universidad y su quehacer salen al mundo a partir de sus medios universitarios, que vamos a trabajar activamente para dar a conocer lo que estará pasando durante la feria, pero también antes”, señaló la directora, para quien esta salida comunicacional, además, “va a poner a la Universidad en la órbita latinoamericana y de las grandes universidades que van a asistir a esta feria. Podremos seguir incentivando el cruce y la colaboración que existe a nivel universitario”.

“U. de Chile camino a FILUNI” inició sus transmisiones este lunes 2 de junio. La primera invitada es la vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, Pilar Barba.