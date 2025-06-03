Senador Gahona (UDI) y dichos de Matthei a Etcheverry: "Nunca es bueno tener expresiones autoritarias"

En conversación con Radioanálisis el senador Sergio Gahona (UDI) se refirió a las materias más polémicas que surgieron tras la Cuenta Pública del Presidente Gabriel Boric, como la decisiones en cuanto a las relaciones comerciales de Chile con Israel y el cierre de Punto Peuco. Además, opinó sobre el cruce entre la abanderada de su sector, Evelyn Matthei, y la vocera (s) de La Moneda, Aisén Etcheverry.

Este lunes la candidata Evelyn Matthei realizó fuertes declaraciones en contra de la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, a propósito del anuncio del cierre de Punta Peuco. La abandera de Chile Vamos señaló: “Yo le diría a la vocera que se quede callada alguna vez”.

Al respecto, el senador Gahona manifestó que: “Nunca es bueno tener expresiones un poquito autoritarias. Además, nunca va a ser bueno mandar a callar. Por lo menos en lo que a mí respecta no está en mi lenguaje, lo que sí uno trata de entender eso en el sentido de que quiso decirle ‘bueno, deje de hablar de mí, deje de hablar de mi candidatura, preocúpese del gobierno’. Yo creo que en ese sentido uno las puede entender”.

Siguiendo la línea de intercambios incómodos que protagonizaron figuras políticas ayer, el parlamentario por la Región de Coquimbo comentó acerca de las críticas del diputado Henry Leal (UDI) y el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, José Miguel Castro (RN). “Compadre, nosotros no te apoyamos para que hicieras esto”, dijo el gremialista al titular de la testera tras decidir a qué comisiones sería derivada el proyecto de aborto legal por plazo impulsado por el Gobierno.

“Ese lenguaje no colabora con cómo tenemos que llevar la política. Creo que por lo menos en el Senado, yo no lo he visto y espero que no ocurra. No está bien. En ese sentido soy autocrítico y yo creo que en eso no nos equivocamos“, destacó.

Cierre de Punta Peuco

El Presidente Boric instruyó al Ministerio de Justicia modificar el decreto que dio origen al recinto penitenciario Punta Peuco y transformarlo “en un penal común“. Para el jefe de bancada de la UDI aquello “es una medida que no se va a producir durante este gobierno”

“Es más bien un anuncio, ahí lo que trata de hacer el Presidente es hablarle a su público, a su 25, 28 %, pero para mí es una medida impracticable”, subrayó.

Para Gahona, “es una medida más bien simbólica, que trata de hablarle a su público, trata de decir checks en su programa de gobierno o en sus anuncios de gobierno o en sus promesas de campaña”.

En ese sentido, expuso que “en términos prácticos, no va a ocurrir nada en el corto plazo ni en el mediano plazo”.

Relaciones comerciales en defensa de Chile con Israel

“Mi posición es bien favorable“, señaló el senador Sergio Gahona, en cuanto a los anuncios del Mandatario en su última Cuenta Pública en relación a Israel.

El gremialista, quien es miembro de la comunidad palestina y vicepresidente del Comité Palestino en el Senado, dijo que: “Yo creo que el Presidente acertó. En ese sentido, no cortó relaciones. Creo que esa no era la medida más efectiva y se iba a patrocinar un proyecto de ley que es de mi autoría, que tiene que ver con la prohibición de productos provenientes de territorios ocupados ilegalmente. En este caso, son las colonias israelíes que hay en territorio palestino”.

El senador de la UDI explicó que lo que busca el proyecto es que se prohíba el ingreso a Chile a productos que se elaboren desde territorios palestinos ocupados.

Sobre la diversificación de armas anunciadas por el Presidente el domingo, el parlamentario sostuvo que “es un tema más complejo” y que “nos costará, por lo menos, 20 años”.

No obstante, Gahona enfatizó en la importancia del proyecto de ley que busca prohibir el ingreso de productos de territorios palestinos ocupados: “Esto no va a resolver el problema, pero si hay que golpear por esto, hay que golpear donde duele y donde le duele a los caballeros de la bandera con la estrella de David es en el bolsillo”.

Carrera presidencial

El senador de la UDI también abordó la carrera presidencial y cómo el Ejecutivo, a través de diversos proyectos y anuncios, ha empujado a Evelyn Matthei a posiciones más radicales en la derecha: “Nos ha ido empujando a tener unas declaraciones mucho más cercanas a lo que diría un libertario o lo que diría un republicano“.

“Para poder ganar esta elección, lo que tenemos que hacer es acercarnos mucho más al centro y ahí competimos con la centro izquierda (…) Nosotros estamos tratando de mantener cierta moderación en el sentido de hablarle a ese público, pero también hablarle al público de centro, pero sin descuidar el voto de la derecha”, afirmó.