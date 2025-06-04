Alberto Undurraga por apoyo DC a Tohá: “No nos es indiferente quien gana la primarias"

El presidente de la Democracia Cristiana, Alberto Undurraga, se refirió a la decisión del partido de apoyar la candidatura presidencial de Carolina Tohá de cara a la primaria del oficialismo.
En conversación con Infinita, Undurraga señaló que “nosotros no participamos de la primaria por razones que hemos dado a conocer con bastante tiempo. Sin embargo, de las candidaturas que hay con una tenemos especial cercanía, porque tenemos una mirada común que es la candidatura del Socialismo Democrático”.
Además, dijo que han estado con Tohá y que “no nos es indiferente quién gana la primaria por eso nosotros lo que hacemos es una invitación a nuestros adherentes y simpatizantes que si pueden votar a que puedan participar y voten por Carolina Tohá”.
En esta línea, explicó que tomaron la decisión de “invitar a adherentes y simpatizantes a votar por Carolina Tohá, en un consejo nacional con una aprobación del 85%, esto va de la mano de un trabajo programático con la candidatura donde van a ser recogidos los planteamientos que hayamos hecho anteriormente”.
Para Undurraga, “al final del día lo que está en juego es qué proyecto de Chile hay por delante, creemos que un proyecto donde el eje pueda ser alguien del socialismo democrático es un buen proyecto donde nosotros podemos adherir”.