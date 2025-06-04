¡Campeón en Alemania! Adrián Henríquez conquista el título de la Bundesliga

Adrián Henríquez, con 38 años, es uno de los deportistas chilenos que pudo celebrar durante la última temporada en el extranjero. El arquero de los Diablos festejó el fin de semana el título de la Bundesliga Hockey de Alemania tras el triunfo 3-1 del Crefelder HTC sobre el RW Köln en la definición del certamen germano.

“Realmente fue espectacular. Este es un equipo que en cinco años pasó de descender a ser campeón. Fue descenso en 2021, campeón invicto de Segunda y ascenso en 2022, cuartos de final en 2023, semifinales en 2024 y ahora campeones en 2025”, expresa el “Mono”. La corona tuvo un sabor especial, pues el Final Four se jugó en Krefeld, ciudad sede de este equipo.

Henríquez tuvo un rol clave en esta escuadra, pues su participación en la escuadra campeona la alterna con la formación de jóvenes arqueros en la Sub 18, con la conducción del segundo equipo femenino y a la Sub 14 de damas. Además, apoya al primer equipo masculino en el análisis de videos.

“Estuve muy metido en el trabajo y entrenamientos semanales. El equipo de arqueros que tenemos es de lujo, con Joshua Onyekwue Nnaji (seleccionado alemán) y Lasse Kille de la Sub 21. Es un verdadero placer trabajar con ellos… Además, este año ha sido provechoso y afortunadamente no he tenido lesiones. También he podido sumar experiencia en táctica y sistemas de trabajo para mi desarrollo”, comenta.

El futuro de Adrián Henríquez en el hockey

Respecto al futuro, tras un breve receso por el verano europeo, Adrián Henríquez ya se prepara para la temporada 2025/26 y la participación del Crefelder HTC en la Euro Hockey League (EHL) a partir de agosto. Y no es lo único, pues tiene un importante desafío con la selección nacional.

Los Diablos participarán de la Copa Panamericana Uruguay 2025, cita continental programada entre el 24 de julio y el 3 de agosto, donde el elenco masculino de Chile buscará la clasificación al Mundial del próximo año o a los Premundiales (repechaje).

Henríquez hizo historia en la última Nations Cup 2 disputada en Omán tras superar los 150 partidos defendiendo el arco chileno. Una leyenda de nuestro deporte que permanece en el más alto nivel y va por más.