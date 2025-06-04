“Chile nos necesita unidos”: Boric abre las puertas de Cerro Castillo a la DC en reunión oficialista

El Presidente Gabriel Boric encabezó anoche un comité político ampliado del oficialismo en el Palacio de Cerro Castillo de Viña del Mar, al que también asistieron representantes de la Democracia Cristiana, partido que no integra el Gobierno.

En el encuentro participaron ministros y ministras del comité político, los timoneles de los partidos políticos de Gobierno y parlamentarios oficialistas, además de la senadora Yasna Provoste y el diputado Erick Aedo, ambos DC.

Según informó la Presidencia, el encuentro tuvo como fin poder intercambiar y revisar las prioridades legislativas de Gobierno y el Congreso tras la última Cuenta Pública Presidencial.

En tanto, en su cuenta de X, el mandatario señaló que “la buena política es aquella que llega con soluciones a los hogares de Chile. Para ello, trabajar coordinados es clave”.

Boric agregó que “a días de la Cuenta Pública me reuní con los partidos y bancadas parlamentarias del oficialismo y la DC, con quienes dialogamos sobre la agenda legislativa, la esperada implementación de la reforma de pensiones, tender puentes con distintos sectores para fortalecer la seguridad, la educación, nuestro sistema de salud, y continuar en la senda de crecimiento económico para consolidar los derechos conquistados por nuestro pueblo”.

“Chile nos necesita unidos y en ello está puesto nuestro empeño. Seguimos!”, enfatizó.

Por su parte, la vocera (s) Aisén Etcheverry indicó que “la reunión se ha centrado en un análisis de lo que fue la Cuenta Pública, en una recapitulación de cuáles han sido los distintos avances de este gobierno”.

“Éstas reuniones dan cuenta de la importancia de fortalecer los lazos de confianza que se han ido construyendo en una coalición que se ha ido expandiendo”, añadió.

“Agradecemos la participación de la Democracia Cristiana en esta sesión en un muy grato ambiente de voluntad de colaborar, de avanzar y en una discusión política profunda”, agregó.

En ese sentido, destacó que “se puede también proyectar nuestra agenda legislativa en el Congreso y las distintas acciones de gobierno pueden verse favorecidas en esta coordinación y este trabajo conjunto”.