Consejo nacional DC llamó a respaldar a Tohá en las primarias oficialistas

La Democracia Cristiana decidió apoyar a la candidata presidencial del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, en las primarias oficialistas. También anunció su voluntad de llegar a acuerdo con ese sector (PS, PPD, PR y Partido Liberal) para un pacto parlamentario con dos listas.

Al anunciar su decisión, el consejo nacional DC declaró que “el país atraviesa por un momento de incertidumbre y de falta de seguridad en todos los ámbitos de la vida. Se hace urgente volver a construir un camino común. Para aquello, la política debe volver a los acuerdos y las ideas orientadas a resolver los problemas que persisten en nuestra sociedad”.

También expresó que “el país enfrenta el serio peligro de tener una regresión en sus derechos y logros obtenidos mediante largas luchas políticas y sociales, en las que la Democracia Cristiana y sus ideales estuvieron presentes y las hicimos propias. Tenemos la convicción que en los desafíos que hoy enfrentamos e impedir que en la próxima elección presidencial gane la derecha, es fundamental que el mensaje humanista cristiano llegue a sectores que hoy no están representados por el Gobierno“.

“Respecto del pacto electoral parlamentario, reiteramos la voluntad de concurrir a un acuerdo con los partidos del Socialismo Democrático en los distintos distritos y circunscripciones del país. Esa fue la voluntad ya declarada por nuestra Junta Nacional. Y para que este acuerdo represente a distintos sectores de nuestro país y nos permita construir mayorías, pensamos que el camino es mediante dos listas parlamentarias“, añadió.

“En cuanto a las elecciones primarias, desde nuestra posición como Partido que no forma parte del oficialismo, declaramos que los atributos y el liderazgo de la candidata del Socialismo Democrático son los que permitirán los mejores acuerdos para Chile. En consecuencia, invitamos a los adherentes y simpatizantes de la Democracia Cristiana a respaldar la candidatura de Carolina Tohá votando por ella en las primarias“, agregó.

Por último, señaló que, “conforme a nuestros estatutos partidarios, será nuestra Junta Nacional, la que en un proceso democrático tomará las decisiones definitivas respectivas en materia presidencial y parlamentaria“.