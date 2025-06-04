Del like al libro: vuelve el exitoso concurso de bookfluencers que derriba mitos sobre la lectura juvenil

Durante los últimos 20 años la literatura se ha apropiado con fuerza del mundo digital. Así lo demuestran fenómenos como el de la plataforma Wattpad, sitio web que permite escribir y consumir historias y que, según datos citados por el medio El Mundo, mensualmente reúne a cerca de 70 millones de lectores en sus 565 millones de entradas.

Una realidad que también es extensiva a las redes sociales, con una presencia cada vez mayor de creadores de contenido dedicados específicamente a la difusión de libros. Eso es, precisamente, lo que observaron desde el Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas (SNBP), que por estos días se encuentra en plena organización de la undécima versión de su concurso de bookfluencers.

“Parte de la motivación es que tenemos el desafío de llegar a todos los habitantes del país, con distintos intereses y tipos de lectura, necesidades y actividades”, comentó Paula Larraín, subdirectora del SNBP, que forma parte del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural. “En el 2015 surge la idea de recoger en ese minuto una tendencia que estaba más adscrita a YouTube, que eran los booktubers, como una forma de vincular y romper algunos mitos, sobre todo con los jóvenes, de que no leen o que no hay interés en la literatura“.

Así fue como, desde la institución, comenzaron a tejer puentes entre estos creadores y las actividades propias de las bibliotecas públicas. “Hay libros que son interesantes, con temas atractivos para cada quien, y que además son gratuitos. Queríamos hacer ese vínculo, finalmente, entre la utilización de redes sociales con la colección que nosotros tenemos y que vamos cada año nutriendo”, explicó Larraín.

De hecho, Fran Solar, una de las novelistas chilenas más relevantes de la actualidad y cuya carrera comenzó en el mundo digital, es una de las tantas figuras que han apoyado esta iniciativa, cuyas inscripciones estarán abiertas hasta el 18 de junio y que considera las categorías infantil, adolescentes, jóvenes, adultos, mediadores de lectura y “pro” (dedicada a creadores de contenido con más de mil seguidores y al menos 50 publicaciones).

Lo anterior, teniendo en cuenta que los criterios de evaluación centrales de la convocatoria son la calidad del contenido, la motivación de la lectura y la bibliodiversidad de las video-reseñas y el vínculo con las bibliotecas públicas. Esto último, especialmente enfocado en los recintos que formen parte del SNBP, incluyendo Bibliometro y la BPDigital.

“La BPDigital, de alguna manera, complementa y permite el acceso a personas que les acomoda más, por ejemplo, leer en esos formatos. Eso es parte de nuestros desafíos y responsabilidades: ir buscando las alternativas para que los distintos públicos puedan acercarse a las actividades culturales que se van desarrollando”, expresó la subdirectora.

“Por eso es que este proyecto ha ido evolucionando muchísimo en el tiempo. Además de ser un concurso, hemos ido incorporando varios espacios que nosotros llamamos ‘laboratorios de formación de bookfluences‘, porque hemos visto que también existe ese interés y tenemos la responsabilidad de ir apoyando con herramientas para quienes quieran meterse en estas estrategias de fomento lector”, explicó Larraín sobre las medidas que vienen ligadas a este concurso.

A eso, se suman actividades como el encuentro “Del like al libro” y el “Silence book club“, donde las personas se reúnen a leer en silencio en las bibliotecas públicas mientras comparten un café.

Y aunque una buena parte de las y los participantes son jóvenes, la autoridad del SNBP explicó que es una iniciativa que cada vez ha ampliado más su convocatoria. “Si bien se originó y se centró más en jóvenes, en estos diez años ya han habido ganadores desde los 4 a los 76 años. Eso nos parece tremendamente relevante, porque finalmente uno piensa que determinadas estrategias o actividades van a ser más dirigidas a uno que a otro público, pero hemos visto que el interés se ha ido extendiendo”, expresó.

“Lo ampliamos no sólo a lectores, sino también a mediadores de la lectura, que por supuesto son siempre, en primera instancia, lectores. Ha sido muy interesante conocer, por ejemplo, videos que desde las bibliotecas públicas promueven que se puedan ir incorporando nuevos recomendadores, como son todos estos bookfluencers“, añadió Larraín.

Por último, explicó lo relevante que resultan instancias como estas para derribar mitos en torno al interés juvenil en la literatura. “En la pandemia, la misma BPDigital aumentó en un 48% sus préstamos. Nosotros, sistemáticamente, todos los últimos años desde la pandemia hemos ido aumentando la cantidad de préstamos, de asistencia y participación en las actividades culturales que se van desarrollando en las bibliotecas. Acabamos de pasar el Día de los Patrimonios y sabemos que hay un interés. Nuestro desafío, como Bibliotecas Públicas y Servicio Nacional del Patrimonio, es difundir, acercar”.

“Pasamos de tener hace 25 o 30 años atrás bibliotecas muy cerradas, con muchos filtros antes de poder llegar a acceder al libro, y ahora nos encontramos con bibliotecas que son espacios de encuentro, en que personas de miradas distintas, vidas o religiones distintas se encuentran y disfrutan, por ejemplo, en un club de lectura, en un taller de pintura. Eso nos llama enormemente la atención y también nos gusta muchísimo, nos llena de orgullo, el ir potenciando esta red cultural, que es la más grande de Chile”, explicó.

“Estamos en el 97,7% de las comunas de Chile, que tiene algún servicio bibliotecario, nos hemos ido metiendo por todos los rincones. Sabemos lo importante que son estos espacios, no sólo desde el vínculo con un libro, sino que también desde la formación individual y colectiva que podemos tener como sociedad en la participación de estos espacios culturales que con mucho compromiso se están fortaleciendo año a año”, cerró.