El apoyo DC a Carolina Tohá tensiona conformación de lista única parlamentaria del oficialismo

Luego de una reunión entre Alberto Undurraga y Carolina Tohá, la tarde del martes el Consejo Nacional de la Democracia Cristiana (DC) definió, por más de un 85% de sus miembros, entregar el respaldo a la abanderada del Socialismo Democrático y llamar a sus adherentes a votar en las primarias presidenciales. Esto, considerando que la militancia DC, al no inscribirse en el pacto oficialista “Unidad por Chile”, no podrá participar del próximo 29 de junio.

La decisión, eso sí, debe ser ratificada por la Junta Nacional que será convocada en las próximas semanas en medio del debate por el proyecto de aborto legal. En paralelo, desde la falange insisten en conformar dos listas para las elecciones parlamentarias e ir separados del Partido Comunista y el Frente Amplio.

Desde la DC defienden que más allá de la “sintonía de ideas”, sumando y restando, no todas las fuerzas políticas del progresismo caben en una lista unitaria.

El presidente de la DC, Alberto Undurraga, sostuvo que: “No es viable lo que plantea parte del oficialismo de lista única, no solo por razones políticas, no solo por diferencias, sino que, además, por razones matemáticas. No caben todos en la misma lista, pero eso es una discusión que seguiremos teniendo, la verdad que la convicción que tomamos ayer respecto a a Carolina Tohá corre en paralelo a lo anterior“.

Tal y como fue petición del Presidente Gabriel Boric, en la mayoría del oficialismo el objetivo es ir unidos para obtener mejores resultados frente a la derecha.

El diputado socialista, Daniel Manouchehri, pidió a la DC no tensionar la construcción de la alianza. “Hoy día lo que nosotros tenemos es una derecha que está dividida enfrente, que viene con fuerza en las elecciones y que para poder hacerle frente necesitamos la máxima unidad. En eso, esperamos que la Democracia Cristiana se pueda sumar en el esfuerzo de poder conformar una lista única, porque tomarse este espacio para intentar fraccionar no tiene ningún futuro“, señaló.

Consultada por la negativa de la falange a respaldar su candidatura, la militante del Partido Comunista, Jeannette Jara, respondió: “Lamento que piensen que manifestando una opinión de esa naturaleza van a crecer más. Yo creo que los partidos en general tienen que hacer sus propias propuestas más que basarse en distanciarse de otros por ideas o por prejuicio. Yo la verdad en todo el tiempo que trabajé con la DC trabajé bastante bien y espero que si gano la primaria me apoyen“.

Sin embargo, dentro de la alianza de gobierno hay voces dispuestas a participar de manera dividida en los comicios parlamentarios como el diputado y abanderado de la Federación Regionalista Verde Social, Jaime Mulet, quién manifestó aprensiones. “Hacer una lista única y meter a los nueve partidos es muy complejo, requiere mucha inteligencia y racionalidad, y eso no abunda en la política”, afirmó hace un mes en Radio Usach.

Junto con ello, luego de reunirse brevemente con la bancada democratacristiana en el Congreso Nacional, Tohá aseguró que la materia será resuelta por los partidos apuntando a “la unidad” en vez de mencionar una lista única. “Las alternativas que hay que evaluar son las que permiten el mejor resultado posible y la mejor unidad (…), es el momento de los partidos”, dijo la exministra.

Camilo Feres: “La posibilidad de sacar una cierta ventaja es ir en una sola lista”

Abordando el escenario del oficialismo en relación a las elecciones parlamentarias, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, Camilo Feres, director de Asuntos Políticos y Estrategia de Azerta, sostuvo que el apoyo de la falange se enmarca en una estrategia de todos los candidatos del oficialismo en las últimas semanas “de crecer respecto del gobierno, cuál más, cuál menos”.

“Se han ido diferenciando de forma tal de tratar de aspirar a un poco más que el espectro del oficialismo medido por ese 30% más o menos que mantiene el Presidente en la mayoría de las encuestas”, explicó.

Así, calificó lo relativo a la discusión parlamentaria como “noticia en desarrollo”. “Ceo que a eso le falta todavía el dato más relevante de todo que es: cómo se resuelve la primaria. Evidentemente no va a ser lo mismo para partidos como la Democracia Cristiana ir en una sola lista o en dos listas apoyando un mismo candidato, que es otra opción. Es decir, pueden ir juntos con un mismo candidato presidencial y con dos listas, que es un poco lo que ellos están apostando. Eso no va a ser igual si es que la primaria la gana, por ejemplo, Jeannette Jara”.

No obstante, sostuvo que: “En simple no caben, eso es lo que sucede. Y, de hecho, si uno mira las encuestas, los temas y la ventaja relativa que tiene hoy día la oposición, la posibilidad de sacar una cierta ventaja con una oposición que muy probablemente sí va a ir en dos listas, es ir en una sola lista”.