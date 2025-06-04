El valor democrático del derecho a la privacidad

La Corte Suprema ha ratificado que las escuchas telefónicas realizadas a la psicóloga Josefina Hunneus fueron ilegales. Esta decisión, antes que interpretarse como una interferencia en la investigación del caso ProCultura, debe entenderse como un llamado de atención sobre los límites del Estado. No va por el lado de afectar la investigación en esta causa, que ha revelado serias falencias en la fiscalización de los recursos públicos que deben ser remediadas, ni suponerla como un impedimento para que el proceso siga adelante hasta determinar todas las responsabilidades penales que correspondan. Pero la necesidad de alcanzar la justicia con legalidad no es pedir demasiado, sino una obviedad si queremos que las acciones del Estado fortalezcan la democracia.

Esta resolución judicial interpela directamente al Ministerio Público, que debe revisar los métodos que ha estado utilizando. No solo desde ahora y no solo respecto a este caso. La tentación de transgredir el espacio privado, bajo el argumento o la coartada del interés público, pone en riesgo el marco legal en que se sostiene una sociedad democrática. El Estado, al que la Fiscalía pertenece, tiene el deber no solo de perseguir delitos, sino de hacerlo respetando los derechos fundamentales de las personas, entre ellos, su intimidad. Cuando se cruzan esos límites, para nada se fortalece la justicia, al revés, solo se debilita la confianza en sus instituciones.

Y hay un componente aún más grave y que no debe producir nuestro acostumbramiento: en casos como éste, la vulneración de la privacidad ha estado acompañada por filtraciones que operan como linchamientos públicos. No podemos ser ingenuos ni títeres: esas acciones tienen propósitos y muchas veces buscan demoler la reputación de personas antes de que se establezca su culpabilidad o inocencia. Así, la investigación penal, esto es muy grave, podría ser instrumentalizada como herramienta para operaciones políticas, algo que ninguna persona que adhiera a la democracia y al Estado de Derecho podría considerar aceptable. Más aún en caso de la Fiscalía, una institución joven, puesto que estas prácticas afectan su prestigio, que ya ha estado expuesto en otras situaciones del pasado.

Pensamos que lo edificante y conveniente, entonces, es ver más allá de este caso puntual y reivindicar una defensa transversal del derecho a la privacidad, como valor que trasciende diferencias políticas y contingencias. En tiempos donde lo íntimo se diluye y todo parece estar expuesto, habitualmente por nuestra propia voluntad en las redes sociales, recordar los relatos que anticiparon los peligros de un Estado que todo lo vigila es más urgente que nunca. La novela 1984, de George Orwell, con su Gran Hermano que estaba siempre presente en el espacio privado, o La vida de los otros, notable película que retrató el espionaje cotidiano del Estado de la Alemania Oriental a través de la Stasi, no son solo obras artísticas: son advertencias sobre lo que puede ocurrir cuando los límites no se respetan a tiempo.