Felo: "Me sorprende que cabros como Freire, Avello y Slimming digan que fui un referente para ellos"

Para Felo, 45 años constituyen toda una vida. “Es extraño. De pronto me pongo a analizarlo desde afuera y es demasiado tiempo”, reflexionó el músico en una reciente conversación con la segunda edición de Radioanálisis.

Ese es, precisamente, el tiempo que Rafael Verdugo Bobadilla -más conocido por su breve seudónimo- lleva trabajando en el rubro de la música. Y no solo desde la cantautoría, con una constante presencia en las peñas folclóricas de los años 80, sino también a través de un particular estilo del humor que incluso lo llevó a presentarse en el Festival de Viña en más de una ocasión.

“Recuerdo mis comienzos en la peña Kamarundi. Después empecé a cantar en otras, en la del Mundo, Chile Ríe y Canta, en la Casa del Cantor, Antilén, de la cual fui director durante dos años y que me deja un recuerdo muy lindo. El Café del Cerro, que ya no era peña, pero era un rincón donde nos juntábamos los artistas”, recapituló sobre esos tiempos.

Eso es parte de lo que presentará este sábado 07 de junio en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, con un recital que celebrará sus 45 años de camino recorrido en un escenario que, además, ha sido emblemático para Felo. “Va a ser para mí una ocasión muy especial, muy significativa, porque en esta sala grabé mi primer disco compacto. Había grabado un casete anteriormente, en el 91. Y el 2003 edité ‘Felo Carril‘, que quedó muy bien hecho. Debo nombrar al productor Ricardo Gómez López, el gran responsable de la edición. Se preocupó de todos los detalles de la carátula. Y en la radio quedó súper bien grabado, con los equipos técnicos de sonido. Quedé muy contento”, recapituló.

“Incluso en la foto mi cara sale bien, que eso ya es bastante -dijo entre risas-. El contenido ya es otra cosa, pero aun así me dejo contento. Eso fue el 2003, hace 22 años, y para mí es un hito hermoso haber grabado este disco. Voy a llevar algunos que me quedan de ese tiempo, para ver si los quiere llevar parte del público que va a ir“.

Sin embargo, lo que el trovador más destaca es el cariño que el público le ha entregado a lo largo de estas cuatro décadas y media. “Eso me sorprende, la respuesta de la gente. Y a estas alturas de mi carrera y de mi vida, porque yo ya tengo mi edad. Tal vez eso sea lo más importante, el cariño. Lo que la gente recuerda. No sé cómo explicarlo muy bien, pero los últimos años me he dado cuenta de ese fenómeno”, expresó.

Algo que, además, le reafirma que su decisión de dedicarse al arte fue acertada. “Empecé solamente desde la música, con un poquito de ironía, en el 80. En El Café del Cerro, desarrollando más las vetas humorísticas, y casi sin darme cuenta, porque nunca pretendí hacer humor. Yo quería ser músico y cantante cuando era joven. Cantante no tenía por dónde. Y músico, llegué a tocar la guitarra más o menos. La gente cree que toco muy bien, pero no es así. Hay guitarristas extraordinarios como Eduardo Peralta, Eduardo Gatti, Eduardo Llanos, Pancho Villa, Manuel Huerta, y me queda por nombrar un par de cantoras, todos y todas muy buenos en los instrumentos”, valoró sobre sus colegas.

“Ha sido una evolución, se puede llamar. Lenta, progresiva, pero que al final del camino, o casi al final, me deja contento. Tal vez podría haber hecho un poquito mejor las cosas, haber compuesto más canciones, pero no sé”, sumó a su retrospectiva. “Pero estoy contento por el camino que tomé, porque puede haber sido veterinario. Arranqué mi tesis junto con empezar a cantar, primero en el Ballet Antumapu, como integrante del grupo, y después me lancé solo”.

Un referente del humor

Para Felo, es difícil visualizar el impacto que generó su veta humorística en las nuevas generaciones de comediantes. Esto, pese a que se trata de una influencia que ha sido reconocida por los mismos artistas.

“Nunca pretendí hacer stand-up comedy, no es eso lo que hago. Pero los comediantes de ahora, cabros como Edo Caroe, Sergio Freire, Felipe Avello o Luis Slimming, me dicen que fui un referente para ellos, y eso me sorprende. Ellos hacen un humor que es distinto, que les va bien, también. Los veo en Viña y me digo ‘en qué influí en ellos’. Porque el humor mío, y si es que humor, porque me cuesta un poco definirlo, es negro tal vez, no sé… Pero al final de mi carrera me veo contento, me veo con energías. Ya tengo mi edad, cerca de los 70, pasadito pero cerca”, reflexionó Felo.

Por todo lo anterior es que recalcó que “este concierto va a ser especialísimo, y espero que el público también corresponda con su presencia. Va a haber algunas sorpresas, como hacer un par de canciones de la época de las peñas, que yo considero bastante malas, pero un amigo mío me decía que eran necesarias. Como ‘La consulta‘, que era una ironía por la consulta que se hizo en el 78, ‘La señora Dina‘ y otras que cantaba durante ese periodo del Café del Cerro, más algunos covers. Versiones de otros autores, como Payo Grondona o Eduardo Peralta”.