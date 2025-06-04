Gonzalo Winter por candidatura de Tohá: “Manifiesta una cierta nostalgia de los 90”

Quedan aproximadamente cuatro semanas para la primaria presidencial a la que se verán sometidos los candidatos y candidatas del bloque oficialista, quienes han hecho ver sus diferencias mientras se acerca la fecha final.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el candidato del Frente Amplio, Gonzalo Winter, destacó que la ciudadanía se va a encontrar con que los postulantes del oficialismo comparten similitudes, lo que calificó como positivo. “Aquí van a encontrar unidad, allá van a encontrar gente que no es capaz ni siquiera de tomarse un café entre ellos”, dijo refiriéndose a la oposición que no logró concertar una primaria.

Por otro lado, consultado por diferencias, miró primero a la candidata de Socialismo Democrático, Carolina Tohá: “En lo medular representamos tradiciones políticas distintas y visiones distintas del país, siempre con la previa de que estamos determinados a gobernar juntos, pero por ejemplo, si uno analiza el manifiesto que subió Carolina Tohá a su página web, ella habla de que la época de las grandes reformas se acabó (…) yo creo que en su discurso ella manifiesta una cierta nostalgia de los 90”.

“Yo creo, por el contrario, que gran parte de la frustración que viven hoy día lo chilenos es porque cambios que eran muy importantes, demandas de justicia muy profundas, no se hicieron. No hay que quedarse a mitad de camino, que es lo peor, sino más bien avanzar hacia los cambios que Chile necesita”, complementó.

El candidato del FA explicó su referencia a la “nostalgia de los 90” y argumentó que se refiere a “una forma de ver la política con el espejo retrovisor. Yo tengo una visión positiva de la obra del gobierno de Pedro Aguirre Cerda, por ejemplo, pero eso no significa que yo crea que haya que ir hacia allá (…) es dejar decir tenemos que volver a hacer lo que hicimos antes para tener el resultado de antes, porque el mundo que se viene viene con otras características”.

Respecto al análisis de los 30 años y la crítica al FA por sus cuestionamientos a la Concertación previo a gobernar, el diputado Winter aseguró que: “Cuando nace el FA, las críticas que nosotros hacíamos al mundo de la Concertación, eran críticas que también estaban dentro del mundo de la Concertación y más bien del mundo más cercano a Carolina Tohá. Por lo tanto, ella debería considerar más natural gobernar con nosotros que con quienes después se fueron efectivamente a la derecha, como Ximena Rincón o Mariana Aylwin, etc, porque efectivamente ellos tienen alianza con esas personas”.

“La otra crítica que nosotros hacíamos, y que yo creo que no quedó refutada, es la crítica que en algunos pasillos de la Concertación (…) se coló el interés empresarial y se empezó a confundir cuando se estaba defendiendo el interés de los grandes empresarios y cuando se estaba defendiendo el interés del bien público”, agregó.

“Sin hacer una crítica a los 30 años, que es una cosa que no salió del FA, la expresión criticar los 30 años, no se puede criticar una época. Creo que tiene que ver con que hubo un momento de autocomplacencia tal que no se estaba invitando a la sociedad chilena a ningún cambio”, agregó.

Continuando con las diferencias entre los candidatos oficialistas, Winter apuntó contra la posición de la carta del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, en cuanto a la situación política de Venezuela: “Algunos dicen que se ha sido majadero con la pregunta, yo creo que no, porque no se ha respondido. En Chile hay 800 mil venezolanos y nosotros tenemos diferencias con el PC acerca de quién ganó las elecciones”.

Sobre los sondeos que posicionan a Carolina Tohá como la única candidata que lograría un triunfo para el oficialismo frente a la derecha, el frenteamplista afirmó que “en todas esas encuestas más del 50% de los encuestados está en ‘no sabe’ o ‘no responde’ o ‘no ha decidido’ y ha estas alturas del 2021 era Jadue o Lavín o Pamela Jiles, no había más (…) y la segunda vuelta fue entre (José Antonio) Kast y (Gabriel) Boric”.

“Entonces, yo diría que no sobreestimen la determinación con que los chilenos hoy han decidido sus posiciones frente a la elección presidencial, porque queda mucho trecho y la historia nos ha enseñado que lo que dicen las encuestas en junio del año en que se eligen en noviembre, dicen algunas cosas pero muy poco definitivas”, subrayó.

Ilegalidad en escuchas en ProCultura

El candidato, además, se refirió al fallo de la Corte de Apelaciones de Antofagasta que declaró ilegales las escuchas telefónicas realizadas a Josefina Hunneus, una decisión que ratificó también la Corte Suprema. Gonzalo Winter dijo que “no ha sido replicado, comentado, amplificado por la sociedad chilena como corresponde ante la gravedad sobre nuestras vidas, aquello a lo que se exponen todos los chilenos frente a los métodos que ahí se describen y califican por la Corte Antofagasta”.

“La investigación no podría en Chile ser objeto de operaciones políticas, sino que lo está siendo totalmente, muchas personas ya han visto manchada su reputación sin haber cometido delito alguno por la técnica de filtrar la pregunta de si acaso alguien está involucrado en algo, sin filtrar la respuesta, siendo la respuesta negativa”, agregó.

Finalmente, añadió que: “Cuando yo vi el fallo de Antofagasta dije, ‘esto es lo más grave que ha pasado en el año’, pero prendí todos los canales de televisión y no aparecía en ningún lado”.