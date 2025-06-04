Hasta el 23 de julio hay plazo para inscribirse en la PAES de verano 2025

El Ministerio de Educación informó que hasta el 23 de julio próximo estará abierto el proceso de inscripción a la PAES Regular 2025, Admisión 2026, la que se aplicará el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de diciembre de este año.

En el proceso, que partió ayer, pueden inscribirse quienes hayan egresado de Enseñanza Media en 2024 o años anteriores, y también quienes estén cursando 4º medio actualmente. Para ello deben ingresar al portal que está disponible en los sitios web demre.cl y acceso.mineduc.cl, completar todos los datos y descargar su Tarjeta de Identificación.

Este año, como novedad, se sumaron dos nuevas localidades a la red de sedes de rendición de la PAES Regular: Cunco, en la Región de La Araucanía, y Bulnes en la de Ñuble. Con ellas se alcanza un total de 203 sedes donde se aplicarán las pruebas.

El jefe del Área de Relaciones Institucionales del Demre, Claudio Vargas, llamó a inscribirse “con tiempo, para que en el caso que quieran cambiar algún dato, puedan hacerlo sin contratiempos. Después del 23 de julio, cuando se cierre el portal de inscripción, ya no podrán cambiar, por ejemplo, la sede de rendición y las pruebas que se quieren rendir”.

Los resultados de la rendición de invierno se publicarán el 18 de julio, por lo tanto, habrá un margen de cinco días para que quienes quieran contar con más opciones para postular en enero de 2026, puedan inscribirse y rendir la PAES de nuevo a fin de año.

Además, este año quienes estén cursando 4º medio en un establecimiento municipal de Servicio Local de Educación Pública (SLEP), de administración delegada o en un colegio particular subvencionado, podrán acceder a la Beca PAES, que les permite inscribirse gratis a la PAES Regular.

También en el caso de algunos estudiantes de colegios particular pagados, que tengan alguna situación de vulnerabilidad acreditada ante la Subsecretaría de Educación Superior.

Las y los estudiantes que hayan egresado de Enseñanza Media en 2024 o en años anteriores deben pagar el arancel de inscripción, el cual varía según la cantidad de pruebas que se seleccionen. Los valores son los siguientes:

1 prueba : $16.650.

2 pruebas : $30.475.

3 pruebas o más: $44.300.

Al igual que en años anteriores, inscribiendo la PAES de Competencia Matemática 1 (M1), se puede inscribir sin costo la PAES de Competencia Matemática 2 (M2) y viceversa. Para hacerlo efectivo, las y los postulantes deben seleccionar ambas pruebas en el portal de inscripción, ya que no se agregan automáticamente.

Próximas fechas importantes: