José Rodríguez Elizondo: La "emocionalidad no es compatible con la diplomacia" en el manejo del conflicto en Gaza

La postura del Gobierno respecto al conflicto en la Franja de Gaza generó un intenso debate a nivel nacional. Las recientes declaraciones del Presidente Gabriel Boric y las medidas adoptadas, como el anuncio de un embargo de armas a Israel, fueron interpretadas por algunos sectores como un giro en la política exterior tradicional del país.

La situación despertó inquietudes sobre la estrategia de Estado y un posible “uso político” del conflicto en Medio Oriente. Para profundizar al respecto, Radio Universidad de Chile conversó con José Rodríguez Elizondo, abogado, periodista, diplomático y exembajador de Chile en Israel, con una vasta experiencia en relaciones internacionales y un conocimiento profundo del conflicto israelo-palestino.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, Rodríguez Elizondo ofreció una mirada crítica sobre las decisiones del Ejecutivo, advirtiendo sobre sus implicancias estratégicas y diplomáticas, tanto para Chile como para su posicionamiento en el escenario global.

“Condeno los horrores que estamos presenciando en Gaza, pero también condeno el ataque terrorista de Hamás (..). Está claro que no hay un juicio favorable, para decirlo irónicamente, sobre el gobierno de Netanyahu”, afirmó.

El exembajador cuestionó la falta de debate y análisis técnico en las recientes decisiones del Ejecutivo, como el anuncio de un embargo de armas a Israel. Según sus palabras, no hubo “discusión, y ha habido una asimetría muy grande entre la condena desde el principio a Israel, antes de que estallara la guerra en Gaza (…) Esto ha significado un cambio en la política de Estado”.

En ese contexto, advirtió que estas medidas podrían tener consecuencias estratégicas para las Fuerzas Armadas chilenas. “No es llegar y cambiar de mercado de armas como quien se cambia de mercado de ropa”, explicó, citando experiencias históricas en Chile y Perú.

Consultado sobre cómo debería actuar el Estado chileno, enfatizó que “la emocionalidad no es compatible con la diplomacia en un 99%” y que las decisiones deben basarse en informes técnicos y análisis estratégicos.

Respecto al papel de la comunidad internacional, Rodríguez Elizondo fue escéptico sobre la eficacia del multilateralismo actual. “El multilateralismo con base en Naciones Unidas ha sido completamente irrelevante desde hace mucho tiempo”, afirmó, comparando la situación con la decadencia de la Sociedad de las Naciones antes de la Segunda Guerra Mundial.

Bajo ese mismo punto, llamó a priorizar iniciativas de paz por sobre las condenas. “Más que hablar de genocidas y asesinos, hay que preguntarse cómo pararemos estos horrores”, concluyó.