La jugada de Cristina Fernández: una candidatura provincial para frenar el efecto dominó antiperonista

Argentina enfrenta un nuevo capítulo en su polarización política. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner confirmó este martes su candidatura a diputada provincial por Buenos Aires para las elecciones del 7 de septiembre, un movimiento que redefine la estrategia del peronismo frente al gobierno de Javier Milei y expone las tensiones internas en la oposición. La decisión llega mientras la Corte Suprema evalúa una condena que podría inhabilitar su candidatura.

“La patria está en peligro”, con esta frase es que la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner confirmó este lunes que se presentará como candidata a legisladora. “Sí, ya lo había dicho en varias reuniones. ¿Por qué tan incrédulos?”, señaló la exjefa de Estado en una entrevista con el canal C5N noticias, donde justificó su decisión como un acto de responsabilidad política. “Es un problema de sentido común. Si al peronismo no le va bien en septiembre, en lo que es nuestro bastión, ¿cómo podría irle bien en octubre?”, cuestionó.

Fernández, de 72 años, buscará un escaño en la Legislatura bonaerense con el objetivo declarado de fortalecer al peronismo de cara a los comicios nacionales del 26 de octubre. Sin embargo, su candidatura llega en un contexto de máxima tensión: mientras el gobierno de Javier Milei celebra la posibilidad de enfrentarla directamente, la propia Cristina enfrenta una condena judicial que podría inhabilitarla.

“Muerta o presa, nada me detendrá”, afirmó la líder opositora, en referencia a los seis años de prisión que podrían llegar a pesar sobre ella por la causa Vialidad, el caso de corrupción en la que se vio envuelta y por la cual la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina dictaminó una condena de seis años de cárcel y la inhabilitación de por vida para postularse a cargos públicos, pero que aún no se hace efectiva a falta de la revisión y ratificación de la Corte Suprema.

El anuncio se produjo apenas dos días después del lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro, que lidera el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y revela las fracturas internas en el peronismo. “El desdoblamiento electoral es un error”, criticó Fernández, refiriéndose a la decisión de separar las elecciones provinciales de las nacionales en Buenos Aires, un distrito clave con 17 millones de votantes. Según analistas, su postulación sería un intento por contener una posible derrota que, de ocurrir en septiembre, podría extenderse como un efecto dominó hacia octubre.

“Estamos frente a una derecha cruel, anti Estado y esotérica”, insistió Fernández durante su entrevista, en una clara referencia a la influencia de Karina Milei, hermana del presidente, en las decisiones de gobierno.

También criticó directamente al presidente Milei: “Es un marginal que se ocupa de los ricos. Esto ya lo vivimos en la dictadura, con el menemismo y en la Alianza”.

En su anterior intervención pública, el pasado 25 de mayo, Fernández de Kirchner propuso redefinir las bases ideológicas del peronismo: “Es hora de pasar del Estado presente al Estado eficiente”, dijo entonces. Asimismo, cuestionó el modelo de industrialización por sustitución de importaciones, tradicional en el partido desde hace ocho décadas.

Sin novedad en el frente para Milei

Desde el oficialismo, ni a Javier Milei ni al primer círculo de la dirigencia libertaria les sorprendió ver a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando por televisión que será candidata a diputada provincial.

“Se veía venir”, coincidieron tres tribus oficialistas: la Casa Rosada; las Fuerzas del Cielo (que es la denominada “guardia pretoriana” del presidente Milei), que encabeza Santiago Caputo; y en el armado bonaerense que encabeza Sebastián Pareja con la tutela de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Fuentes cercanas al presidente argentino describieron la candidatura de Fernández de Kirchner como “una oportunidad histórica” para enfrentar al kirchnerismo en su fortín.

En círculos libertarios ya se especula con posibles rivales para la tercera sección electoral (sur del conurbano), donde la expresidenta concentrará su campaña. Nombres como el del influencer “Gordo Dan” Daniel Parisini, (uno de los miembros más destacados de las Fuerzas del Cielo) o el diputado Nahuel Sotelo, ambos vinculados al asesor Santiago Caputo, suenan con fuerza.

“Tener enfrente a Cristina es como la pelea contra Macri en 2015: tenemos mucho para ganar”, declaró el asesor libertario. Otros nombres que suenan son: la joven influencer Macarena Alifraco; Lucas Luna, joven director de la empresa estatal Intercargo y militante libertario; y la exkirchnerista, Leila Gianni quien ahora es militante de la Libertad Avanza.

El clima de polarización se intensifica mientras la Corte Suprema podría definir en cualquier momento el futuro judicial de Fernández. Si el máximo tribunal confirma su condena antes de septiembre, la líder opositora quedaría excluida de la carrera. Sin embargo, en su entorno confían en que el fallo se postergue, lo que le permitiría acceder a una banca con fueros parlamentarios hasta 2027 en caso de ganar.

Mientras tanto, el gobierno nacional avanza en su estrategia de unir fuerzas con el PRO para las elecciones bonaerenses. El reciente acercamiento entre Milei y el líder opositor Cristian Ritondo preocupa al kirchnerismo, que ve en esta alianza una amenaza concreta.

Con tres meses por delante hasta los comicios, la provincia de Buenos Aires se perfila como el campo de batalla decisivo para 2025. Cristina, una figura que divide aguas como pocas en la política argentina, apuesta su capital político en una elección que podría redefinir no solo el futuro del peronismo, sino también el equilibrio de poder en el Congreso Nacional y el futuro del país.