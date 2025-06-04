Marcel valora informe OCDE que mantiene proyecciones de crecimiento para Chile

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, valoró el informe de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) que mantiene las proyecciones de crecimiento para Chile.

A través de un comunicado, Marcel destacó que “para la mayoría de los países hace una rebaja en sus proyecciones de crecimiento para este y el próximo año. Chile destaca en el otro sentido, puesto que para 2025 no hay una rebaja, y para el 2026 hay un alza en las proyecciones”.

El jefe de la billetera fiscal sostuvo que las proyecciones de la OCDE están “en línea con la noción de que la economía chilena está en condiciones de seguir creciendo 2,5 % del PIB en el mediano plazo, superando las estimaciones de crecimiento tendencial —inferiores al 2%— y el promedio reciente de 2,1%”.

“Esto es consistente con nuestro planteamiento en cuanto a que la economía está experimentando una inflexión en la trayectoria de crecimiento tendencial que venía recorriendo durante los 15 años anteriores”, manifestó.

Y enfatizó que “no supone que debamos conformarnos con estas cifras. Para la recuperación, se enfatiza la importancia de avanzar en reformas de simplificación regulatoria, agilizar permisos y fortalecer capacidades e innovación”.