Paro docente: Magisterio exige soluciones a seis demandas clave y no descarta movilización indefinida

Con una gran convocatoria a las afueras del Ministerio de Educación, el Colegio de Profesoras y Profesores comenzó su paro nacional de 48 horas, anunciado el pasado 28 de mayo tras denunciar la “insuficiencia de respuestas concretas” a una serie de demandas establecidas por el Magisterio en enero de este año.

Según anunciaron en un comunicado, la actitud del Ejecutivo “no solo posterga soluciones fundamentales, sino que también profundiza la precarización laboral y la crisis del sistema educativo”.

Desde la organización gremial detallaron que el paro tuvo una gran adhesión a nivel nacional, con jornadas de movilizaciones tanto al interior como al exterior de los establecimientos.

En un punto de prensa a las afueras del Mineduc, el presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, Mario Aguilar, puntualizó que: “Hay seis puntos muy importantes. También hay otros puntos que los colegas levantan, que son temas urgentes hoy día. Uno de ellos es la violencia, sin duda”.

“La violencia es un tema muy grave, gravísimo, que está ocurriendo, que no permite un buen trabajo, que no permite seguridad para la familia. Está el agobio laboral, la inestabilidad laboral de los profesores a contrata y está, por supuesto, también el tema de la mención de las educadoras diferenciales de paro, lo que no es parte de la Agenda Corta, pero que también es un tema que estamos abordando con muchísima convicción, porque son problemas reales que tiene el sistema educacional hoy día“, complementó Aguilar.

Los seis puntos de los que hace mención el presidente del Magisterio son:

Nueva ley de titularidad docente.

Reforma a la carrera profesional.

Solución a las deudas del traspaso a los servicios locales de educación pública.

Reducción del agobio laboral.

Fortalecimiento del rol del profesor jefe.

Reconocimiento oficial del Día del Profesor como jornada sin clases.

“El gobierno hasta ahora no ha dado la suficiente respuesta y por eso esperamos que, frente a esta manifestación multitudinaria y que mañana va a ser muy fuerte en Valparaíso, escuchen y empiecen a dar soluciones concretas y reales para que no tengamos que pasar a una fase de paralización indefinida“, afirmó Aguilar.

En esa línea, enfatizó que están disponibles al diálogo con el Ejecutivo, “pero para dialogar para respuestas, no dialogar para dilatar, dialogar para que haya soluciones a los problemas que la gente está planteando“.

Las declaraciones del ministro de Educación y la respuesta del Magisterio

Durante esta jornada, el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, criticó la movilización del Magisterio, señalando que no necesitaban ejercer presión para encontrar “voluntad política” de este gobierno.

En diálogo con 24 Horas de TVN, Cataldo señaló que “la medida tomada por el Colegio de Profesores fue decidida antes de escuchar la última propuesta del Gobierno respecto a la ‘Agenda Corta‘”.

“La definición del paro de 48 horas se hizo antes de la última reunión que tuvimos, antes de entrar a la última reunión. Por lo tanto, me parece muy extraño que hayan planteado que no había avances, considerando que la reunión no ocurrió”, aseguró el secretario de Estado.

“Los docentes llegaron a la negociación con una determinación previa, que me imagino es parte de un diseño político“, agregó la autoridad.

Así, Cataldo insistió en que “perder clases es muy costoso para el país, no en términos económicos, sino en el bienestar y desarrollo de los niños“.

“No es necesario que se convoquen movilizaciones para ser escuchados, ya que hay objetivos que son compartidos, como la violencia escolar. No requieren una presión para encontrar voluntad política de este gobierno y este ministro”, finalizó el ministro de Educación.

Respecto a las declaraciones del secretario de Estado, Aguilar señaló que el derecho a “movilización no puede ser negado por el ministro, yo lamento si él está entrando en una postura que tienen sectores muy extremos en Chile que pretenden que los profesores, trabajadores y trabajadoras no podamos manifestarnos”.

Así, destacó que “las decisiones gremiales que nosotros tomamos no son materia que el ministro deba comentar, son nuestras decisiones gremiales, las tomamos en nuestras instancias, en nuestro directorio nacional, en nuestra asamblea y no le vamos a mandar pidiendo permiso a él para hacer nuestras movilizaciones”.

Pese a las críticas a Cataldo por sus declaraciones, el presidente del Colegio de Profesores enfatizó que sí tienen disposición al diálogo: “Nos hemos sentado cada vez que se ha agendado una reunión y nos vamos a sentar después de esta movilización buscando soluciones. Así que nuestra disposición de diálogo está, pero no le corresponde al ministro calificar o darnos él permiso porque eso no se lo vamos a aceptar“.

Aguilar reveló que, hasta el momento “las respuestas han sido insuficientes, porque no hay voluntad, a lo mejor otra instancia, Hacienda o otra instancia de gobierno, pero nosotros creemos que nuestro interlocutor es el Ministerio de Educación y el ministro de Educación quien tiene que gestionar dentro del gobierno que haya soluciones a los problemas que estamos planteando. Ojalá, reitero, ojalá no tengamos que pasar a una fase de paralización infinita, nosotros no lo queremos, pero eso depende de que haya respuestas efectivas del gobierno y soluciones a los problemas que estamos planteando“.

“No tenemos respuesta respecto a titularidad, que es un tema para nosotros muy importante. No tenemos respuesta todavía sobre los cambios que requiere la educación pública que son urgentes. No tenemos respuesta respecto a profesores jefes, no tenemos respuesta suficiente todavía en cuanto al agobio laboral, respecto al tema de la violencia misma. Hemos tenido algunas respuestas, nosotros reconocemos algunos avances, pero insuficientes. Por eso ahora tenemos que avanzar para evitar que lleguemos a la fase del paro indefinido porque nosotros no queremos eso, pero depende del gobierno“, detalló el presidente del Magisterio.

Cabe precisar que la actividad más importante de esta movilización de 48 horas, según informaron desde el Colegio de Profesoras y Profesores, se realizará este 5 de junio y fue denominada como la “Gran Marcha Docente en Valparaíso“. El acto principal de este encuentro se efectuará a las 11.30 horas en las esquinas de Av. Pedro Montt con Av. Argentina, hasta donde estiman que llegarán miles de profesores de todas las regiones del país.