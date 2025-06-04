¿Por qué la migración puede ser una "buena noticia" para Chile? Expertos lo explican

La migración es uno de los fenómenos globales, y en Chile uno de los más relevantes de la actualidad. Un tema que se ha vuelto materia de discusión política y que el foro “El mundo se mueve y los datos también: La migración en Chile como una posibilidad de futuro”, a realizarse en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile este 5 de junio, busca abordar en profundidad.

En diálogo con la primera edición de Radioanálisis, la académica e integrante de la Cátedra de Racismos y Migraciones Contemporáneas, Rita Lages, y el investigador de la Fundación porCausa Gonzalo Fanjul, adelantaron los contenidos de la actividad que se realizará en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

En primer lugar, Lages se refirió a cómo en Chile se ha vuelto difícil la discusión sobre la temática. “La extremada politización de la migración hace que cada vez sea más difícil verla como un tema del que puede hablarse con tranquilidad”, planteó, recalcando además que la migración es “un fenómeno inevitable en las sociedades contemporáneas”.

“Puede ser un proceso muy virtuoso para todos, pero eso requiere tranquilidad y pensarlo, así como guiar políticas y leyes que saquen lo mejor del fenómeno”, postuló la académica de la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios.

Por su parte, Gonzalo Fanjul reflexionó sobre informes realizados por la Fundación porCausa respecto del fenómeno. “Hay sectores de la derecha que ven la migración como una amenaza para la identidad, para la seguridad, para la economía. Y hay una parte de la izquierda, que es mayoritaria, que sigue reduciendo la migración a la categoría de víctimas y esa frase habitual de hay que ayudarlos a no migrar”, señaló.

“Cuando uno mira los datos, te das cuenta que la migración no solo es un fenómeno inevitable, perfectamente explicable, sino que en este momento y para países como Chile, es una de las mejores noticias que puede recibir un país. Porque la migración se ha convertido en la vacuna contra el envejecimiento demográfico, se ha convertido en un factor fundamental de progreso, de crecimiento económico, de complementariedad en los sectores de trabajo”, complementó el investigador.

Si bien Fanjul reconoció un aumento de delitos con participación de migrantes en Chile, lo que catalogó como “un hecho que no se debe ignorar”, también mencionó que “la población extranjera que está encarcelada está muy por debajo de su peso poblacional en el país”.

“Por lo tanto, cuando uno mira la participación de los migrantes en la inseguridad en Chile, te das cuenta que su contribución está muy por debajo de lo que está ocurriendo con la media en otros países”, expuso.

Rita Lages, por su parte, profundizó sobre mensajes extremistas que ponen a la migración como culpable de los problemas del país. “Lo que tenemos es una instrumentalización de la migración para propósitos partidarios (…) Percibieron que los extranjeros se pueden traducir en votos. Si yo tengo un objetivo que es llegar al poder, eso va a ayudar”, agregó.