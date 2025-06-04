Tras casi 12 años de tramitación: Senado aprueba nuevo sistema de adopción

Tras un extenso debate, el Senado despachó a tercer trámite la reforma integral al sistema de adopción en Chile, que busca establecer los lineamientos y criterios esenciales para un nuevo enfoque en esta materia.

El objetivo de la norma es orientar a los distintos actores sociales en la toma de decisiones que puedan afectar a los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, luego de agotar todas las posibilidades de inserción en su propia familia.

Así, el mensaje incorpora los principios que sustentan y orientan el sistema de adopción, se garantiza su subsidiariedad y se agilizan sus procedimientos mediante mecanismos eficientes y plazos acotados.

La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, explicó los principales cambios que implica esta nueva legislación, que entre otras medidas disminuye considerablemente los tiempos y procesos, pues actualmente un niño, niña y adolescente debe pasar por tres procesos judiciales lo que no sólo aumenta el tiempo de adopción, sino que también duplica procedimientos.

Un punto que relevaron fue el de establecer un plazo máximo de 12 meses para un retorno seguro a su entorno familiar y de no ser así, para ser susceptible de adopción, y que las familias de acogida también puedan tener la posibilidad de adoptar.

Por último, no prosperó la propuesta de priorizar a matrimonios heterosexuales. Esto, según se argumentó, porque no velaría por el bien superior del niño, niña o adolescente, sumado a “que lo único importante es la idoneidad, mucho más que la orientación sexual de los adoptantes”.

Con la aprobación del proyecto, la iniciativa debe cumplir su tercer trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados, la que deberá pronunciarse sobre los cambios que se hicieron en la Cámara Alta.