Tras recorte de fondos: Radio pública de EE.UU. denuncia a Trump por "violar la Constitución"

Ante la decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de recortar los fondos federales destinados a los medios públicos, la Radio Pública Nacional (NPR, por sus siglas en inglés) presentó una demanda judicial, calificando la medida como violatoria de la Primera Enmienda. Este recorte también afecta al Servicio de Radiodifusión Pública (PBS).

La demanda fue presentada ante un Tribunal Federal en Washington y afirma que, aunque los fondos federales representan apenas un 1% del presupuesto total de NPR, para sus más de mil 300 emisoras afiliadas estos recursos resultan fundamentales, ya que suponen entre el 8% y el 10% de sus ingresos.

La NPR aseveró que la decisión de Trump busca “castigar” al medio por sus contenidos de noticias y otros programas “que al presidente no le gustan”, y calificó la medida como “un ejemplo clásico de represalia y discriminación basada en el punto de vista”.

Por su parte, el mandatario estadounidense justificó la decisión sosteniendo que “ninguna de las dos entidades presenta a los ciudadanos contribuyentes una imagen justa, precisa e imparcial de la actualidad”.

La financiación tanto de la NPR como la PBS depende de asignaciones presupuestarias aprobadas por el Congreso. Por este motivo, se ha criticado la decisión Trump por suspender unilateralmente esos fondos mediante un decreto gubernamental.