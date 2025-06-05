Adiós al gran maestro Rodolfo Saglimbeni, director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile

La noche de este miércoles 4 de junio, falleció el destacado director Rodolfo Saglimbeni, icónica batuta de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile.

“Nos embarga un profundo pesar ante la partida del Maestro Rodolfo Saglimbeni, quien fue el destacado Director Titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile durante los últimos seis años. Su presencia marcó una etapa de excelencia, compromiso artístico y calidez humana que permanecerá en la memoria de todos quienes tuvimos el privilegio de conocerle. Querido y admirado por todos y todas, dio ejemplo de lo que significa entregarse con pasión y generosidad a una labor trascendente. La Universidad de Chile y el público que fielmente asistió a sus conciertos -recibiendo no solo su música, sino también sus enseñanzas- le recordaremos siempre con gratitud y afecto entrañables. En lo personal, fue para mí un maestro de vida, no solo por su talento, sino también por su humanidad y por la forma en que supo inspirar desde el respeto”, señaló la Rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés.

En tanto, la directora del CEAC, Dominique Thomann, expresó que “como compañeras y compañeros de música, como institución y como amigos estamos devastados con esta noticia, que nos impacta profundamente. Abrazamos a sus familiares y amigos de todo el mundo en este momento de dolor. Asimismo, agradecemos profundamente el haber podido compartir y recibir toda la entrega y calidad humana del maestro en sus últimas temporadas con nosotros y dedicaremos toda nuestra actividad inaugural de la Gran Sala Sinfónica Nacional a su memoria”.

Por su parte, el concertino de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Alberto Dourthé, indicó que “el maestro Saglimbeni es una de las personas que yo conocí más conciliadoras y más buenas dentro de nuestro ambiente musical, siempre cariñoso, preocupado, nunca dejó nada de lado y siempre trató de que todo fuera para mejor. En sus actividades musicales dio todo lo que pudo, la mayor honestidad posible y también entregó con mucho cariño y respeto su trabajo a la música”.

Trayectoria

En 1999, Rodolfo Saglimbeni ganó el Premio Director de las Américas, presentándose como invitado de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Desde entonces, el maestro inició una cercana relación con este elenco, siendo nuevamente convocado en numerosas ocasiones durante los años dos mil, para ser nombrado en 2019 como director titular del elenco.

Con estudios en Venezuela y Londres, fue primer finalista en el Concurso Internacional de Directores de Orquesta de Besancon (Francia, 1985). Galardonado en 1989 como Mejor Director del Año, en 1999 obtiene también el Premio Nacional del Artista (Venezuela) y fue nombrado director musical de la Fundación Teatro Teresa Carreño de Caracas. Invitado regular de orquestas en Europa, Estados Unidos, Centro y Sudamérica, en 2003 asumió como Director Artístico de la Sinfónica Municipal de Caracas y en 2015 de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo, Mendoza.

Galardonado con la Orden “Waraira Repano” y la Orden “José Félix Ribas”, además del título ARAM por la Real Academia de Música de Londres. En 2014 fue nombrado “Caballero de la Orden de la Estrella de Italia –Cavaliere – Ordine della Stella d´Italia”, reconocimiento del estado italiano por los logros en las ciencias, letras y artes.

En octubre de 2021 fue ratificado como director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile por un nuevo periodo de tres años, el que finalmente se extendió hasta la temporada 2025.

Entre los principales hitos que marcaron su etapa encabezando este elenco estuvo la serie de conciertos desarrollados en el marco de “Santiago Sinfónico”, que llevó a esta orquesta a presentarse en diversas comunas de la capital junto al Coro Sinfónico Universidad de Chile, interpretando la afamada obra Carmina Burana de Carl Orff. Asimismo, fue pieza fundamental en la concreción del concierto donde dirigió la Novena Sinfonía de Beethoven en el Estadio Nacional, en diciembre de 2024.

Sus años como director titular no estuvieron exentos de dificultades. Solo un mes después de haber asumido este cargo llegó el estallido social y más tarde la pandemia. Durante este periodo el maestro fue parte de diferentes iniciativas que mantuvieron a la orquesta en contacto permanente con el público. Tras el estallido, el elenco ofreció diversos conciertos al aire libre, uno de ellos en el Parque Bustamante bajo su batuta. Asimismo, durante la pandemia encabezó varios programas a través de CEAC TV, como el especial relato musicalizado con el que se recordaron los 250 años de Beethoven.

En febrero de 2025 el maestro Rodolfo Saglimbeni fue diagnosticado con una agresiva enfermedad, la que le impidió participar en las actividades programadas para la temporada de otoño debido al tratamiento médico al que debió someterse. Este proceso lo vivió acompañado y cuidado en todo momento por su familia. No obstante, a pesar de los esfuerzos médicos su estado se agravó, falleciendo la noche de este 4 de junio a las 22:30 horas en la ciudad de Caracas.

Quienes deseen despedirlo podrán acercarse al Teatro Universidad de Chile este jueves 5 de junio entre las 11:15 y las 18:00 horas, mientras que a las 11:30 horas se realizará una breve ceremonia.