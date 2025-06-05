“¿Aunque sea bueno para Chile?”: Tohá, Winter y Mulet aíslan a Jara en debate por alianza Codelco-SQM

En un nuevo cara a cara oficialista en miras a las primarias presidenciales del próximo 29 de junio, las y los candidatos del pacto “Unidad por Chile” fueron sacados al pizarrón para abordar la gestión del Gobierno y del mundo político en materias como, por ejemplo, el caso Monsalve, el caso ProCultura, el acuerdo Codelco-SQM y la polémica más reciente sobre licencias médicas.

Sin embargo, fue la asociación público-privada entre SQM y Codelco por la explotación del Salar de Atacama, lo que generó mayor distancia entre las posiciones y un tenso cruce que derivó en la candidata del Partido Comunista, Jeannette Jara, pidiendo disculpas.

La abanderada reiteró sus reparos con el acuerdo asegurando que si no está cerrado y eventualmente llegara a la presidencia, impulsará una Empresa Nacional del Litio.

“Hoy día hay un acuerdo que esta en curso, todavía no se ha cerrado. Yo he señalado que si hay acuerdos que se aprueban y llegan consolidados, y ustedes me eligen su presidenta, evidentemente esos acuerdos se van a respetar, pero si esos acuerdos no están consolidados y no se terminan de cerrar, creo que es bueno tratar de impulsar una Empresa Nacional del Litio“, sostuvo.

Del planteamiento anterior, se restaron Carolina Tohá (Socialismo Democrático) Jaime Mulet (FRVS) y Gonzalo Winter (FA), quienes apuntaron a razones estratégicas para mantener el acuerdo que impulsó el gobierno del Presidente Gabriel Boric.

El candidato del Frente Amplio defendió que: “No puede ser que una sociedad anónima, por ejemplo, un país comprador se convierta también en el país exportador, porque tendría la posibilidad de controlar el precio. Mi diferencia con Jeannette es que yo creo en la necesidad de una Empresa Nacional del Litio, de hecho, yo creo que el área de Codelco que explota el litio que se esta construyendo con este acuerdo, debe convertirse en la Empresa Nacional del Litio”.

Pero, “para que esa empresa sea competitiva, pueda explotar los salares y exportar al mundo, debe pasar un tiempo en el cual se crea esa empresa, porque crear una transnacional de litio no es un asunto meramente de la voluntad, es algo que se debe crear, con tecnología, acuerdos y experiencia, y no tenemos tiempo porque otros países pueden competirnos“.

En tanto, la presidenciable del Socialismo Democrático argumentó que “este camino se tomó porque era la posibilidad de tener rentas de litio rápido, de ocupar el capital instalado que ya tiene SQM y era la posibilidad de que la explotación quedara en manos chilenas porque si se hacia una licitación iba a terminar en manos extranjeras. Si cada vez que tenemos una oportunidad cada uno se va a ir con su idea de lo ideal, para hacer imposible lo que es posible, Chile no va a crecer, el Presidente fue valiente acá y yo lo aplaudo”.

Por su parte, el representante de la Federación Regionalista Verde Social relevó que “el acuerdo SQM con Codelco capta el 85% de la renta, a través de la utilidad del 51%, las rentas de arrendamiento, el Royalty”. Por tanto, dijo que: “Es un buen acuerdo, el país tomó una decisión correcta y no me parece impugnarlo, menos quienes han formado parte del Gobierno y yo en eso discrepo con Jeannette Jara”.

En respuesta a la referencia de “ideales”, Jara replicó que “cuando nos hablan de los imposibles créeme que yo sé de aquellos”. En esa línea, planteó que: “En ninguno de los dos casos puede implicar hacerle la pega a SQM, porque yo aquí escucho y parece que le tuviéramos que dar las gracias a SQM, que SQM esta haciéndole un favor al Estado. ¿Ustedes creen que SQM está haciendo este tratado porque va a perder, porque piensa que el litio se va a acabar? Francamente, yo creo que hay que ser menos cándido en esto“.

Esto último, motivó una rápida interrupción de Mulet. “No acepto el título en esta materia de cándido ni tampoco acepto que al Presidente de la República se le considere cándido en esto”, recalcó el regionalista.

Winter añadió inmediatamente: “Jeannnette nos trata de cándidos o de que no somos capaces de soñar o de que básicamente le estamos haciendo la pega a SQM, pero no se hace cargo de las respuestas de fondo que no tiene ninguna descalificación, de que para aprovechar el ciclo de precio del litio se requiere una construcción de una Empresa Nacional del Litio que no existe y crearla no pasa por escribirlo por un papel, hacer una trasnacional del litio es un asunto complejo y eso no es una descalificación”.

Ya, a su turno para el cierre de la discusión, la comunista retrocedió en los dardos contra sus contrincantes, pero mantuvo su punto. “Lamento que te hayas sentido descalificado (a Winter), no era mi intención. Lo que pasa es que a mí no me gusta que se hagan negocios con SQM, no solo por su herencia pinochetista sino también por el rol que jugó en el financiamiento ilegal de la política realmente, y eso encuentro que no es buena idea, estamos hablando de cómo recomponemos la confianza ciudadana en nosotros y miren estamos haciendo un trato con SQM”, cuestionó.

“¿Aunque sea bueno para Chile?”, le preguntó Winter.

“Lo que es bueno para Chile, uno lo puede mirar desde distintas perspectivas, a mi me interesaría mucho que el litio fuera para los chilenos y chilenas no para una empresa“, cerró Jara.