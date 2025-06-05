Chile recibe a Argentina en un duelo crucial para seguir soñando con el Mundial

Llegó el día. Este jueves la Selección chilena recibe a Argentina a las 21:00 horas en el Estadio Nacional, donde puede tener su última oportunidad para seguir soñando con clasificar al Mundial 2026.

La tarea es titánica, porque la Albiceleste es el campeón vigente del mundo y bicampeón de América. Además, la Roja, que marcha como colista en estas Clasificatorias, solamente ha podido derrotar seis veces al conjunto trasandino.

Para este cotejo, la gran novedad en el combinado nacional sería Alexis Sánchez, quien debido a lesiones, no juega en el Equipo de Todos desde junio de 2024, en la Copa América de Estados Unidos.

La posible formación de Chile que presentaría el cuestionado técnico Ricardo Gareca sería con Brayan Cortés; Felipe Loyola, Guillermo Maripán, Francisco Sierralta, Gabriel Suazo; Rodrigo Echeverría, Vicente Pizarro, Arturo Vidal; Darío Osorio, Lucas Cepeda y Sánchez.

En tanto, Argentina llega como líder de este proceso eliminatorio y ya abrochó su clasificación a la próxima cita planetaria.

Para este compromiso, la Albiceleste tiene varias bajas. Nicolás González cumple el último partido por su roja ante Uruguay y por acumulación de amarillas no podrán estar Nicolás Otamendi, Enzo Fernández y Leandro Paredes. En tanto, por lesión no estará Alexis Mac Allister.

La oncena del combinado trasandino sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Leonardo Balerdi, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Nico Paz (o Thiago Almada); Julián Álvarez y Lionel Messi.