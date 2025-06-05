Claudio Orrego: "Ni un solo peso del Gobierno de Santiago fue a mi campaña"

Desde el Palacio del Gobierno de Santiago, el gobernador de la Región Metropolitana, Claudio Orrego, dio un punto de prensa para referirse a las supuestas irregularidades en gasto electoral detectadas por la Contraloría General de le República (CGR) en su informe 873.

La CGR auditó los gastos y transferencias otorgadas por los Gobiernos Regionales de Tarapacá, Antofagasta, La Araucanía, Los Ríos, Magallanes y Metropolitano, entre enero y septiembre de 2024. En el caso del Gobierno de Santiago, el ente contralor estableció que el año pasado, el organismo pagó un total de $31.366.179 para la contratación del “Servicio de asesoría especializada sobre líneas de apoyo para la gestión institucional GS 2024”.

Sin embargo, se constató que las sesiones no se relacionaban únicamente con contenido asociado a coaching -como señalaba la descripción del contrato-, sino que se aludía a temáticas, riesgos y acciones relacionadas con la contingencia política y la campaña electoral de Orrego para su reelección.

El GORE de la RM emitió este miércoles una declaración en la que niega el uso de sus recursos para dicha campaña. De la misma manera, el gobernador Orrego hizo lo propio y aseguró que: “No ha habido ni un solo peso del Gobierno de Santiago que haya ido a parar a mi campaña a la reelección como gobernador. Lo he reiterado múltiples veces y lo digo hoy día de nuevo”.

“La totalidad de mi campaña se financió con los créditos públicos que yo pedí dentro de los plazos establecidos al Banco Estado y al Bice por 800 millones de pesos, los cuales fueron debidamente rendidos y también aprobados por el Servel”, detalló.

La autoridad aclaró que las sesiones de “coaching” o asesorías “son parte de un trabajo mucho más grande de desarrollo organizacional y de acompañamiento directivo que no se realizó el 2024, sino que se empezó a realizar en el Gobierno de Santiago desde el 2021, es decir, cuatro años antes”.

En esa línea, dio cuenta de las actividades y acciones que se llevaron a cabo en estas sesiones: “Seis jornadas de planificación estratégica, cuatro talleres laborales, seis talleres de clima laboral con el Consejo Regional, 18 test psicolaborales, 207 sesiones de acompañamiento directivo”.

En tanto, el gobernador Orrego anunció que en los próximos días presentarán un recurso de reconsideración ante la Contraloría General de la República para “plantear el contexto completo de este tipo de asesorías y consultorías”.