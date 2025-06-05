Comisión mixta acordó nuevo fraccionamiento de merluza, piso de 45% para artesanales

La comisión mixta que revisa el proyecto de fraccionamiento pesquero acordó este miércoles una nueva distribución de la merluza común, con un piso de 45 por ciento para el sector artesanal, y un 55 por ciento dinámico para la industria; iniciativa que fue respaldada por el Ejecutivo.

Durante la tarde, los senadores Daniel Núñez (PC), David Sandoval (UDI) y Fidel Espinoza (PS) presentaron esta propuesta que trabajaron en conjunto, que terminó siendo respaldada por el ministro de Economía, Nicolás Grau, y posteriormente aprobada por los parlamentarios.

La iniciativa asegura una base de 45 por ciento de la distribución de la merluza común a los pescadores artesanales, pero su participación podría llegar al 50 por ciento dependiendo de la cuota global de la captura anual que se fije para cada año.

Es decir, dependiendo de si hay más o hay menos de 35.020 toneladas a distribuir entre artesanales e industriales, será mayor o menor el porcentaje que le corresponda al sector artesanal.

El ministro Grau explicó que “si la cuota global está en 35.020 toneladas, el sector artesanal tiene 45 por ciento. Si baja de eso, siempre mantiene el 45 por ciento”.

En cambio, “si sube de eso, cada tonelada sobre 35.020 se va íntegramente al sector artesanal. ¿Hasta qué valor? Hasta 38.500 toneladas la cuota global… Es un aumento relativamente acotado para llegar a ese 50 por ciento. Después, si hay aumentos de la cuota aún mayores, se distribuye siempre 50 y 50, y eso queda como el régimen”, detalló Grau.

“Yo he tenido dos reuniones de lobby con la empresa PacificBlu y mi impresión es que esta propuesta evita el cierre. Creo que es importante poner sobre la mesa cómo uno logra los dos objetivos”, señaló Nicolás Grau, aludiendo a garantizar una cuota justa para los artesanales y dar sustentabilidad al sector industrial.

Justamente, una vez finalizada la sesión de la comisión, PacificBlu dejó sin efecto el anuncio de cierre que hizo hace un mes, valorando el nuevo acuerdo.

“Las decisiones tomadas (hoy) permiten restablecer condiciones mínimas para la sostenibilidad de nuestra operación, y así mantener el empleo formal que entregamos en Talcahuano y la Región del Biobío“, dijo la firma a través de un comunicado.