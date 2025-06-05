Diputados Manouchehri y Cicardini exigen inhabilitación de ministros de la Corte Suprema vinculados en el caso Hermosilla

Los diputados Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini llegaron este jueves hasta el Palacio de Tribunales para ingresar una carta dirigida a la Corte Suprema. En ella solicitaron la inhabilitación de los ministros Jean Pierre Matus, María Teresa Letelier y Mario Carroza, quienes fueron mencionados en las investigaciones del caso Hermosilla.

La petición busca impedir que estos magistrados participen en las decisiones disciplinarias que afectarán a los jueces Antonio Ulloa y Verónica Sabaj, actualmente bajo sumario y con cuaderno de remoción abierto, respectivamente.

En la misiva, los parlamentarios citan el artículo 196 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 8° de la Constitución Política de Chile, que establecen la obligación del Estado de garantizar un sistema judicial independiente e imparcial. En ese marco, solicitan que se evalúe la inhabilitación temporal de los ministros mencionados mientras duren las investigaciones.

Cabe recordar que el caso Hermosilla sacudió al Poder Judicial, revelando una red de influencias y favores que habría facilitado nombramientos en la Corte. Según la Fiscalía Regional de Valparaíso, los ministros Matus y Letelier están siendo investigados por tráfico de influencias, al no haberse inhabilitado en causas donde participaron personas que los apoyaron en su llegada al máximo tribunal.

En el caso de Matus, se descubrió que no se apartó de causas en las que intervenía el abogado Luis Hermosilla, quien fue clave en su nombramiento. Por su parte, Letelier habría favorecido en votaciones al exjuez Juan Poblete, quien hizo lobby para su designación.

En ese sentido, la diputada Daniella Cicardini (PS) enfatizó que no se puede “permitir que la red de corrupción de Hermosilla, que ya contaminó nombramientos y funcionó como una red de favores, termine ahora transformándose en una red de protección dentro del Poder Judicial”. “Lo que exigimos es una señal clara de transparencia, una justicia independiente, imparcial y libre de conflictos de interés para cuidar nuestra democracia”, declaró la parlamentaria.

En tanto, su par Daniel Manouchehri (PS) expresó su preocupación por la falta de independencia judicial. “Solo en Chile puede ocurrir que un juez involucrado en un caso de corrupción termine resolviendo el proceso disciplinario de otro juez involucrado en el mismo caso”, afirmó.

“No podemos permitir que los procesos disciplinarios los resuelvan quienes aparecen vinculados en el propio escándalo”, agregó.

La situación se agrava con la participación del ministro Mario Carroza, quien también fue mencionado en el contexto del caso Hermosilla. Aunque no enfrenta una investigación penal como sus colegas, su nombre aparece en los registros de conversaciones y gestiones internas relacionadas con los nombramientos en el Tribunal Supremo.

Los diputados recalcaron que esta solicitud no solo busca proteger la integridad de los procesos judiciales actuales, sino también resguardar la confianza pública en el sistema judicial.

“Trazar esta línea ética no es solo urgente, es un deber. Si no hay inhabilitación, lo que se instala es la impunidad”, concluyó Cicardini.