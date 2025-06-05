Emilia Schneider y vigilia en Plaza Ñuñoa por la muerte de Francisco Albornoz: "Nos duele, nos conmueve, nos parece desgarrador"

A primera hora de la mañana del 4 de junio, y luego de 12 días desde la desaparición del joven farmacéutico Francisco Albornoz (21), su familia confirmó que el cadáver encontrado durante la noche del martes en una quebrada en las cercanías del río Tinguiririca, en la comuna de Placilla, región de O’Higgins, correspondía al joven desaparecido.

“Efectivamente, es él. Agradezco a la PDI porque siempre tuvimos fe que iba a ser encontrado y a ustedes (a la prensa) por difundir. Ahora les pido que respeten el momento, a nosotros primera vez que nos pasa esto y, por cualquier cosa, Fiscalía puede hablar con ustedes”, informó Elizabeth Albornoz visiblemente afectada.

La tarde del martes, Christian Alexander González Morales, médico ecuatoriano de 31 años, llegó hasta las dependencias de la Fiscalía de Ñuñoa, junto con su abogado, para aportar antecedentes sobre la desaparición de Albornoz.

A González se le fijó rápidamente calidad de imputado y en esa condición declaró por varias horas ante la fiscal Rossana Folli, quedando detenido tras solicitud presentada ante el Octavo Juzgado de Garantía de Garantía.

En su declaración, González entregó los detalles que llevaron a la PDI a localizar el cuerpo de Francisco Albornoz en la Región de O’Higgins.

El Tribunal de Garantía, a solicitud del Ministerio Público, amplió este miércoles la detención de Christian González y su formalización se realizará el próximo sábado 7 de junio.

Tras conocerse los hechos, la Municipalidad de Ñuñoa anunció a través de un comunicado que desvinculó a González, quien desempeñaba funciones en la Corporación de Desarrollo Social dependiente del municipio.

En esa línea, lamentaron la muerte del joven de 21 años y anunciaron que se harán parte querellante en la causa.

“En Ñuñoa no hay espacio para ningún tipo de violencia. Estamos comprometidos con esclarecer los hechos y acompañamos en el dolor a la familia y a los amigos de Francisco”, aseguraron.

Por último, convocaron a una velatón en el frontis de la municipalidad a las 19:00 horas del 4 de junio.

La noche de este miércoles, la Fiscalía Oriente confirmó la detención de un segundo involucrado en la desaparición y muerte del joven farmacéutico.

⚠️ ÚLTIMO MINUTO: Mediante una orden detención, solicitada por la Fiscalía de Ñuñoa, al 8vo Juzgado de Garantía se concretó la detención del segundo sujeto implicado en la muerte de joven desaparecido en Ñuñoa. pic.twitter.com/ZHWCXvqiwy — Fiscalia Oriente (@fiscaliaoriente) June 4, 2025

Un estremecedor homenaje

Fueron cientos las personas que se reunieron tras el llamado del municipio a ser parte de esta vigilia por Francisco Albornoz. Nadie decía una palabra. El silencio era solemne en Plaza Ñuñoa. Los ojos estaban puestos en las velas que se encendían una tras otras en las escaleras del municipio. Abrazos apretados y una reflexión colectiva fueron parte de la isntancia.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), Rolando Jiménez, señaló que la desaparición de Francisco “impactó a toda la población de la diversidad sexual“.

“Lamentablemente apareció muerto. Murió en circunstancias que se están investigando. Al parecer, y eso es provisorio, no sería un crimen de odio”, aseveró Jiménez.

Respecto a la velatón realizada en Plaza Ñuñoa, el presidente del Movilh manifestó que “estamos acompañando a la familia, estamos acompañando a la población de diversidad sexual que está conmocionada y por eso nos adherimos a esta velatón que programó la municipalidad en función de cómo ocurrieron los hechos dentro de la comuna. El alcalde quiso hacer un gesto y nos hemos sumado a ese gesto”.

“Creemos que esto supera las barreras ideológicas y políticas de la sociedad chilena y que es positivo que un municipio de estas características aprenda y maneje situaciones como ésta, porque son situaciones que lamentablemente siguen ocurriendo con demasiada frecuencia en Chile“, enfatizó Jiménez.

En diálogo con nuestro medio, la diputada Emilia Schneider (FA), quien también estuve presente en Plaza Ñuñoa, valoró la convocatoria: “Es muy importante que hagamos una vigilia y que nos hagamos presentes para decir que nos duele, que nos conmueve, que nos parece desgarrador lo que ha ocurrido con Francisco Albornoz, un joven que fue encontrado sin vida y en circunstancias que deben esclarecerse”.

La parlamentaria hizo un llamado a la Justicia y las policías para que la investigación se realice de la manera más rápida posible: “La familia merece justicia, esto no puede quedar en la impunidad“.

Schneider emplazó al Congreso Nacional a reflexionar “en serio” en torno a las diversas violencias que vive la comunidad LGBTI “en sus distintas manifestaciones y cómo podemos hacer algo para combatir precisamente esas situaciones concretamente y no promover y contribuir al odio y la discriminación como hacen algunos desde la ultraderecha y la derecha“.