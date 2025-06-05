Fiscalía cierra querella contra Piñera por Covid-19 presentada por Daniel Jadue

El Ministerio Público puso fin a la investigación por eventuales delitos en el manejo de la pandemia de Covid por parte de autoridades del gobierno de Sebastián Piñera, la que se inició a raíz de una querella presentada en 2020 por el entonces alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, contra el propio expresidente, el exministro de Salud, Jaime Mañalich, y sus subsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga.

En junio de ese año, Jadue presentó la acción judicial por cuasidelito de homicidio, denegación de auxilio y abandono de destino, por el fallecimiento de 62 personas por coronavirus en Recoleta.

Y tras cinco años de investigación, el fiscal Marcelo Carrasco, de la Fiscalía Metropolitana, informó el 29 de mayo pasado al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago la decisión de no perseverar en la indagatoria, por no haberse reunido antecedentes suficientes para fundar una acusación respecto de todos los querellados. En otras palabras, la investigación concluyó sin establecer delito alguno en el manejo de la pandemia.

En este sentido, fuentes de Fiscalía sostuvieron a La Tercera que, tras exhaustivas diligencias, no aparecieron antecedentes que dieran cuenta de la existencia de delitos y participación de los querellados en la supuesta manipulación de información sobre víctimas del Covid en Chile.

Así, el tribunal fijó para el 25 de julio próximo la audiencia donde se comunicará oficialmente la decisión del Ministerio Público de no perseverar.

Tras conocer la decisión, el abogado Gabriel Zaliasnik, defensor del exministro Mañalich, sostuvo a este medio que “el cierre de la investigación por parte del Ministerio Público corrobora lo que siempre sostuvo Jaime Mañalich, al punto de haber prestado en forma algo inédita, declaración en una audiencia pública ante un juez de garantía”.

El penalista agregó que “el caso sólo se sustentaba en mezquinos intereses políticos. Hubo mucha gente interesada en hacer fracasar el exitoso manejo en Chile de la pandemia de Covid 19. Usaron la pandemia y el terrible dolor de muchos chilenos solo con fines políticos”.

Finalmente apuntó a que “con esto se logra desenmascarar a detractores políticos que actuaron sin escrúpulos y que son los mismos que hoy enfrentan arresto domiciliario por delitos de fraude al fisco, los mismos que han fracasado en sus campañas de vacunación suministrando vacunas vencidas, etc. Quienes predicaron contra la gestión del ministro Mañalich y el Presidente Piñera hoy día debieran disculparse por atribuir falsos delitos”.

Por su parte, Eduardo Riquelme, defensor de los exsubsecretarios Paula Daza y Arturo Zúñiga, sostuvo que “tras cinco años el Ministerio Público ha decidido finalmente que nunca tuvieron fundamento las querellas políticas presentadas en contra de las autoridades de salud del gobierno del presidente Piñera, con ocasión de la pandemia”.

“No hay duda que, por el contrario, el manejo de esta grave crisis por parte del Presidente, los ministros de Salud y subsecretarios, fue extraordinario. Esperamos el mea culpa de los dirigentes políticos que, buscando una ventaja pequeña y mezquina, actuaron de manera irresponsable y dañina, al distraer la atención de quienes lo estaban dando todo para superar esa grave crisis”.