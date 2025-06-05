Fraccionamiento: diputado Brito acusa al ministro Grau de "acordar" porcentaje para pesca industrial de merluza con PacificBlu

La Ley de Fraccionamiento mantiene un tenso trámite en el Congreso Nacional. Este miércoles, en la Comisión Mixta, se resolvió la distribución de la merluza común pero no sin polémicas. Tras una votación separada, se determinó que el 45% de la merluza común quedará para la pesca artesanal y un 55% para la industrial.

Las cifras distan de la primera propuesta del 70-30 planteada por el diputado del Frente Amplio e integrante de la Comisión de Pesca, Jorge Brito. También se alejan de lo acordado antes de la polémica por los datos desactualizados entregados por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, que determinaban una proporción del 52-48 en favor de la pesca artesanal.

A pesar de críticas desde su propio sector, el ministro de Economía, Nicolás Grau, defendió que en la discusión del proyecto de fraccionamiento, incluyendo la merluza, “se mejoraron las condiciones de la pesca artesanal a como estaban antes”.

En diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile, el diputado Jorge Brito lamentó el resultado de la discusión y cuestionó el actuar del secretario de Estado. “No he visto a ningún parlamentario de la Región de Valparaíso, del Maule o del Biobío celebrar esto. Porque los parlamentarios de estas regiones, que son los que tenemos merluza, llegamos a un acuerdo de buscar un mecanismo equitativo del 50 y 50”, subrayó.

“Eso podíamos haberlo aprobado pero lamentablemente el ministro de Economía nos comunicó, en la sesión de la Comisión Mixta de Fraccionamiento, que él se había comunicado con el gerente de PacificBlu y habían acordado que con un 55% al sector industrial, la empresa no cerraba”, denunció el diputado del Frente Amplio.

Brito lamentó que, si bien el fraccionamiento avanza positivamente para “la inmensa mayoría de pesquerías”, en el caso de la merluza “nos entregaron entre Valparaíso y el Biobío a la pesca industrial”.

Por lo mismo, el legislador oficialista profundizó en su crítica al manejo del ministro Grau en la discusión: “Quisiera hacer hincapié en que nosotros respetamos los acuerdos. (Grau) le extendió la mano, a mi, a los pescadores artesanales, y se olvidó de todo eso en la sesión de la comisión”.

Sus dardos también apuntaron al senador del Partido Socialista, Fidel Espinoza, a quién acusó de “entregar información falsa respecto a los traspasos de cuota” en la Región de Los Lagos durante el debate, lo que afectó a la resolución final. “Él dijo que en su región no se traspasaba, y en su región según los datos oficiales, se ha traspasado hasta el 70%”, sostuvo el frenteamplista.

“Sin embargo, ese fue su argumento para entregarle la Región de Valparaíso, el Maule y el Biobío a la pesca industrial de arrastre, que no genera ningún puesto de trabajo en nuestra región, sin embargo, viene al frente de nuestras costas a destruir nuestro mar”, agregó Brito.

En esa línea, abordó cómo afectó en el debate el error del subsecretario de Pesca al entregar datos desactualizados. “Ese fue el pretexto que utilizó el ministro Nicolás Grau y el senador Fidel Espinoza para repetir la votación. Fue el pretexto que entregó la derecha y Fidel Espinoza para otorgarle la mayoría a la industria”, apuntó Brito.

Anticipando que, tal como está, el proyecto podría tener una votación favorable en sala, el parlamentario apeló directamente a la intervención del Presidente Gabriel Boric. “He estado con representantes de las caletillas en nuestra región (…) y se han manifestado en estado de alerta, porque no quieren que este fraccionamiento quede vigente hasta el año 2024 y están solicitando, al igual que yo, al Presidente de la República, el mismo que estuvo en un bote en Caleta Portales comprometiendo un fraccionamiento equitativo, que pueda reparar el daño que se le está ocasionando a la pesca artesanal”, expresó.

“Solo recordar que la misma industria que le pagó a diputados y senadores para verse favorecida en la Ley Longueira, es la misma que ha estado en contacto directo con el ministro de Economía cuando el ministro nos ha dejado botados y abandonados. Espero que sea el Presidente el que ratifique que en este gobierno se cumplirá con sanear la Ley Longueira y con dejar algo equitativo”, cerró Jorge Brito.