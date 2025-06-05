Gaza: 130 ONG y medios, entre ellos France 24 y RFI, reclaman el acceso y la protección de los periodistas

Por iniciativa de Reporteros sin Fronteras (RSF) y del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), más de 130 organizaciones de defensa de la libertad de prensa y redacciones internacionales, entre ellas RFI, France 24 y Monte Carlo Doualiya, lanzaron este jueves un llamamiento para pedir un acceso “inmediato, independiente y sin restricciones” de los periodistas internacionales a Gaza. También solicitan una “protección total” de los periodistas palestinos, de los cuales cerca de 200 han sido matados en 20 meses por el ejército israelí.

“Pedimos el acceso inmediato, independiente y sin restricciones de los medios de comunicación internacionales a Gaza, así como la plena protección de los periodistas que siguen informando bajo el asedio”, señalaron.

En la carta, expusieron que durante 20 meses “las autoridades israelíes han denegado a los periodistas que se encuentran fuera de Gaza el acceso independiente al territorio palestino, una situación sin precedentes en la guerra moderna”.

“Los periodistas locales, los mejor posicionados para contar la verdad, se enfrentan al desplazamiento y a la inanición. Hasta la fecha, casi 200 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí. Muchos más han resultado heridos y se enfrentan a amenazas constantes contra su vida por hacer su trabajo: el de ser testigos.”, denunciaron.

“Se trata de un ataque directo a la libertad de prensa y al derecho a la información”, añadieron.

Asimismo, indicaron que entienden “los riesgos inherentes a la labor informativa en zonas de guerra. Son riesgos que muchas de nuestras organizaciones han asumido durante décadas para investigar, documentar los acontecimientos mientras se producen y comprender el impacto de la guerra”.

“En este momento crucial, con la reanudación de las acciones militares y los esfuerzos por restablecer el flujo de ayuda humanitaria hacia Gaza, es fundamental que Israel abra las fronteras de la Franja para que los periodistas internacionales puedan informar libremente y que cumpla con sus obligaciones internacionales de proteger a los periodistas como civiles. Hacemos un llamamiento a los líderes mundiales, los gobiernos y las instituciones internacionales para que actúen de inmediato“, subrayaron.

Cabe destacar que Reporteros Sin Fronteras y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) son organizaciones independientes y sin ánimo de lucro que promueven la libertad de prensa en todo el mundo. A su vez, defienden el derecho de los periodistas a informar sobre las noticias de forma segura y sin temor a represalias.