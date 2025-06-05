Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 23 de marzo de 2026


GORE Metropolitano niega uso irregular de recursos en campaña por reelección de Orrego

La Contraloría General de la República detectó un uso irregular de dineros del Gobierno Regional Metropolitano en la contratación de una asesoría que se orientó a trabajar en la campaña por la reelección del gobernador Claudio Orrego.

La Contraloría General de la República detectó un uso irregular de dineros del Gobierno Regional Metropolitano en la contratación de una asesoría que se orientó a trabajar en la campaña por la reelección del gobernador Claudio Orrego.

Nacional

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago descartó una utilización irregular de los recursos públicos tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Mediante un comunicado, desde el GORE indicaron: “Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados (…) “negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego”.

Al respecto, desde la entidad regional aseguran que “las actividades de coaching, a las que se hacen referencia en el informe de la CGR, son parte de un proceso amplio de formación directiva y que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral y, tal como lo señala la propia CGR, están enfocados en mejorar procesos y apoyar la gestión institucional”.

Añadiendo que: “Adicionalmente, es preciso mencionar que dichas actividades han acompañado a nuestra institución desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, no son fruto de ningún contexto electoral”.

“El coaching directivo, junto con potenciar las habilidades de gestión y dirección institucional, no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país. Que, en algunas ocasiones se haya mencionado esos contextos, no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional”, cerró el GORE.

Claves: , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Primer cambio al Mepco: cuatro semanas para calcular precio de paridad
post-title
Choque por MEPCO entre defensa oficialista al decreto y advertencia opositora ante el Tribunal Constitucional
post-title
En un año, Chile ha reconducido más de 4 mil migrantes irregulares hacia Bolivia
post-title
Cadem: Presidente Kast cae 6 puntos y sube su desaprobación

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X