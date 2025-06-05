GORE Metropolitano niega uso irregular de recursos en campaña por reelección de Orrego

El Gobierno Regional Metropolitano de Santiago descartó una utilización irregular de los recursos públicos tras el informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Mediante un comunicado, desde el GORE indicaron: “Descartamos cualquier utilización de recursos públicos para fines distintos para los cuales fueron contratados (…) “negamos rotundamente cualquier financiamiento a la campaña del gobernador Claudio Orrego”.

Al respecto, desde la entidad regional aseguran que “las actividades de coaching, a las que se hacen referencia en el informe de la CGR, son parte de un proceso amplio de formación directiva y que incluye otras actividades como planificación estratégica, clima laboral y, tal como lo señala la propia CGR, están enfocados en mejorar procesos y apoyar la gestión institucional”.

Añadiendo que: “Adicionalmente, es preciso mencionar que dichas actividades han acompañado a nuestra institución desde el año 2021 en adelante. Por lo tanto, no son fruto de ningún contexto electoral”.

“El coaching directivo, junto con potenciar las habilidades de gestión y dirección institucional, no puede estar disociado del contexto político, social y económico de la región y el país. Que, en algunas ocasiones se haya mencionado esos contextos, no implica que el coach tenga un objetivo ajeno al institucional”, cerró el GORE.