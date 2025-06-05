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Incluidos Venezuela, Haití y Cuba: Trump prohíbe o restringe viajes a EE.UU. desde 19 países

Estas medidas son el resultado de un informe realizado por los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional sobre las "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos.

Estas medidas son el resultado de un informe realizado por los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional sobre las "actitudes hostiles" hacia Estados Unidos.

Internacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este miércoles una proclamación que prohibirá la entrada al país norteamericano de ciudadanos de una docena de países, incluyendo Birmania, Guinea Ecuatorial, Haití o Irán, y restringirá la visita de personas procedentes de otros siete, unas medidas que entrarán en vigor a partir del próximo lunes, 9 de mayo.

“He decidido restringir y limitar completamente la entrada de ciudadanos de los siguientes doce países: Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen”, indicó en un texto remitido a los medios en el que ha justificado esta decisión porque el ingreso de estas personas en territorio estadounidense “sería perjudicial para los intereses” del país.

Además de la prohibición, el inquilino de la Casa Blanca anunció que habrá mayores restricciones para los visitantes de Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leona, Togo, Turkmenistán y Venezuela.

Estas medidas son el resultado de un informe realizado por los departamentos de Estado y de Seguridad Nacional sobre las “actitudes hostiles” hacia Estados Unidos, un documento que el presidente estadounidense ordenó elaborar al inicio de su mandato el pasado mes de enero.

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