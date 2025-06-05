Más allá de las declaraciones de Merz, Alemania confirma su respaldo a Israel

Alemania continuará respaldando a Israel. Ese es el mensaje que dio este jueves el ministro de Relaciones Exteriores de ese país, Johann Wadephul, pese a que hace unos días, fue otra la postura adoptada por el gobierno alemán.

El lunes de la semana pasada, el canciller Friedrich Merz aseguró no entender el objetivo del ejército de Israel en la Franja de Gaza. “Dañar a la población civil hasta tal punto, como ha sucedido cada vez más en los últimos días, ya no puede justificarse como una lucha contra el terrorismo de Hamás”, expresó Merz.

Sin embargo, este jueves el ministro Wadephul se reunió en Berlín con su contraparte de Israel, Gideon Saar, ocasión en que señaló que para Alemania, nunca ha estado en duda el apoyo que entrega en materia armamentística.

En esa misma línea, Wadephul afirmó que reconocer al Estado palestino ahora sería una “señal equivocada” y que la Unión Europea debería mantener el acuerdo que regula sus relaciones políticas y económicas con Israel.

De todas maneras, Wadephul sí criticó el aumento en la cantidad de asentamientos israelíes en Cisjordania y mostró su preocupación por la ayuda humanitaria en Gaza que, a su juicio, está siendo insuficiente. El ministro alemán dijo que renovó su “solicitud urgente para que se permita la ayuda humanitaria a Gaza” sin restricciones, tal como lo exige el derecho internacional.

Mientras, el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, defendió la entrega de ayuda a través de la Fundación Humanitaria de Gaza (GHF): una organización que cuenta con el apoyo de Estados Unidos y el propio Israel. “Este esfuerzo tiene el potencial de liberar a la población palestina del control de Hamás y poner fin a esta guerra”, sostuvo Saar.

Paulina Astroza: “Los líderes europeos están revisando su incondicional apoyo a Israel”

La semana pasada no solo fue Merz el que se refirió a la crítica situación en la que se encuentran los habitantes de la Franja de Gaza. Además de él, se pronunciaron al respecto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y de manera aún más enfática, el presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Consultada sobre el giro de algunos de los aliados más importantes de Israel -ya no entregando su apoyo irrestricto, sino que planteando algunas dudas sobre su actuar- la analista internacional y académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, explicó que tiene que ver con varios factores, partiendo, por “la gravedad de los acontecimientos que están ocurriendo en Gaza y Cisjordania”.

“Claramente podríamos estar en presencia de un crimen de genocidio, que es un crimen internacional, que está reconocido en el estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y que por supuesto, no deja indiferente a las poblaciones, a las opiniones públicas”, comentó.

En esa misma línea, la doctora en Ciencias Políticas mencionó la condena a Israel por parte de un ex primer ministro de ese país, Ed Olmert; del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres; y de organizaciones como la Cruz Roja y Médicos sin Fronteras.

“Los líderes europeos han tomado conciencia, por un lado, se han atrevido, o muy a su pesar están revisando su incondicional apoyo a Israel y hoy día la están criticando duramente. Esto también se ve en los debates del parlamento europeo, entre los partidos políticos y sectores importantes dentro de los países europeos”, complementó.

Requerida sobre el efecto que aquello podría tener en lo que ocurre en la Franja de Gaza, Astroza opinó que es difícil decir que servirá para que se terminé la guerra, pero que de todas maneras, la presión internacional continuará.

Asimismo, observó que también es importante la presión al interior de Israel. “La familia de los rehenes aún capturados han hecho manifestaciones muy grandes diciéndole a Netanyahu que negocie con Hamas para recuperar a sus familiares. Además, hay un sector de la población civil que ve en esta masacre algo ya indefendible”.

“Todo esto podría -y lo pongo en condicional- llevar a Netanyahu a retroceder, pero hay una amplia posibilidad de que el continúe con esto porque pese a todo lo que ha pasado, se ha decidido por una incursión armada muy grande, en que se ordenó el mayor asentamiento de judíos en los territorios ocupados de Cisjordania”, recordó.

En tanto, la experta advirtió que tampoco “podemos asegurar que Donald Trump siga con la misma posición, porque ya sabemos que en un minuto cambia radicalmente de eje en su política exterior”.