Masiva movilización en Valparaíso y críticas contra el Ejecutivo marcaron segunda jornada del paro docente

En su segundo día de paro nacional, miles de profesores marcharon en Valparaíso exigiendo una respuesta “satisfactoria” del gobierno a los seis puntos que contiene su propuesta de Agenda Corta, la cual fue ingresada en enero de este año por el Magisterio.

Recordemos que esta movilización de 48 horas fue anunciada el pasado 28 de mayo luego de que el Colegio de Profesoras y Profesores denunciara la “insuficiencia de respuestas concretas” por parte del Ejecutivo a la Agenda Corta, la que contiene los siguientes puntos:

Nueva ley de titularidad docente.

Reforma a la carrera profesional.

Solución a las deudas del traspaso a los servicios locales de educación pública.

Reducción del agobio laboral.

Fortalecimiento del rol del profesor jefe.

Reconocimiento oficial del Día del Profesor como jornada sin clases.

Fueron miles los docentes que participaron de esta movilización que tuvo su punto culmine a las afueras del Congreso Nacional. En el lugar, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesoras y Profesores, se dirigió a los presentes y emplazó al Ejecutivo y al Parlamento: “Estoy orgulloso de presidir un gremio combativo, un gremio consecuente, un gremio con convicción”, agregando que “hemos dado una muestra de fuerza, de unidad, muy fuerte, muy potente, potente, que la tienen que escuchar ahí (el Congreso) y la tienen que escuchar en La Moneda”.

“La educación pública se cae a pedazos, tenemos colegios que se llueven, baños insalubres, vidrios rotos, sin calefacción, con problemas de contaminación, plagas de ratones, sin material pedagógico. Ahí no legislan, no puede ser. Y hay un proyecto también que duerme hace largo tiempo, el proyecto de convivencia y violencia escolar”, cuestionó Aguilar al trabajo del Parlamento.

En la misma línea, Aguilar criticó al gobierno por prometer que cambiaría el “paradigma de la educación” y “no cumplir”: “Somos gente correcta y reconocemos cuando algo se hace bien. Reconocemos que se cumplió el compromiso de la deuda histórica en una cifra modesta, pero se cumplió, pero faltan mucho más. Faltan mucho más compromisos“.

“Esta muestra de unidad, de coraje, de convicción que nos enorgullece tiene que ser escuchada ahí en el Palacio de la Moneda, en el Gabinete del Ministro y también aquí en el Parlamento. Es demasiado importante lo que estamos luchando”, cerró el presidente del Magisterio.

El dictamen de la Controlaría

La Contraloría General de la República (CGR) se pronunció este jueves sobre el paro docente y envió un oficio a los SLEP, en el que enfatizó que “las entidades que forman parte de la Administración del Estado se encuentran obligadas a cumplir los principios de continuidad del servicio público; de eficiencia y eficacia, lo que implica satisfacer las necesidades colectivas en forma regular y continua“.

El dictamen N° 52.122 precisa que “la ausencia de los servidores públicos de sus labores por adherir voluntariamente a una paralización irregular de actividades implica necesariamente el descuento a sus remuneraciones del valor del tiempo no trabajado, por cuanto esa situación no configura causal que justifique la inasistencia“.

La Contraloría sostuvo que “se requiere a esas entidades que informen acerca de las medidas adoptadas para dar continuidad al servicio durante la referida paralización y de aquellas que ha dispuesto para hacer efectivos los respectivos descuentos de remuneraciones que procedan, como asimismo, de otras providencias que dicha repartición haya adoptado en relación con la indicada situación”.

Respecto al oficio, Aguilar criticó el “dictamen de la contralora, la misma que quitó la confianza legítima. Primero, acción antitrabajadores y trabajadoras. Después, señalando que toda movilización tiene que ser castigada, pidiendo a cada SLEP que informe cómo se va a castigar a los profesores y profesoras por estar aquí”.

Así, afirmó que las autoridades “lo que pretenden, lo que quieren, es que seamos sumisos, que seamos esclavos, que agachemos la cabeza (…) quieren un país de esclavos, y nosotros nunca más les vamos a dar el gusto, jamás nos vamos a rendir, jamás. Que cada vez que nos amenacen, sea más fuerte la convicción“.

Gobierno enfatiza que está disponible para el diálogo

La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, puntualizó que el Ejecutivo tiene la voluntad de seguir conversando con el Magisterio en pos de buscar una solución a sus demandas. Asimismo, y en relación al impacto del paro en la realización de clases, la secretaria de Estado detalló que la movilización afectó a “un poquitito menos de un 20% de los establecimientos escolares”.

“Creemos como gobierno, y así lo han manifestado las distintas autoridades, que el paro es una medida de última instancia porque tiene impacto directo en los procesos educativos y en las comunidades educativas. Por lo tanto, es una medida ante la que nosotros hemos hecho siempre el llamado que se utilice solo en última instancia y eso es lo que estamos en este minuto”, aseveró la vocera (s) del Ejecutivo.

“Como gobierno durante todo este periodo, desde el Ministerio de Educación se ha mantenido una mesa de trabajo con el Colegio de Profesores y Profesoras, donde las priorizaciones han estado en algo que se llama la Agenda Corta, donde se han ido abordando uno a uno los desafíos que se han planteado, precisamente, con miras a encontrar acuerdos que no impliquen la paralización de las clases que, como señalaba, tienen un impacto directo en los procesos educativos y en las comunidades”, aseveró.

Desde el Colegio de Profesoras y Profesores esperan retomar el diálogo con el Ejecutivo la próxima semana.