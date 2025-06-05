Ministra Toro y plan de reconstrucción: "El 39% de avance es insuficiente, pero está dentro de lo que programamos"

La ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro, detalló los beneficios de la ventanilla única social y abordó los cuestionamientos por el lento avance del plan de reconstrucción tras el megaincendio que afectó a la Quinta Región.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, explicó que la plataforma digital disponible en ventanillaúnicasocial.gob.cl “es una manera de entender cómo no hacemos cargo de una relación más cercana del Estado con la ciudadanía, a todos nos ha pasado que tenemos que hacer un trámite, acceder a un beneficio, postular a algo que debiese ser un derecho y es difícil entender dónde tengo que ir o voy al municipio y me mandan a buscar un certificado del Cesfam y después tengo que ir al registro civil para volver a postular al municipio”.

“Muchas veces el Estado es difícil de comprender y en vez de pedirle a las personas que entiendan al Estado, nosotros estamos hoy día coordinándonos entre distintas instituciones“, afirmó.

En específico, la plataforma reúne en un único lugar 130 trámites y beneficios. Además, según relevó Toro: “La misma plataforma nos dice ‘usted puede cumplir los requisitos para éste beneficio, postule aquí mismo’. La misma plataforma nos puede levantar una alerta de salud y decir tiene un examen pendiente, tiene una vacuna pendiente. Ahí mismo puedo modificar mi Registro Social de Hogares, o sea es una plataforma que va integrando las distintas prestaciones sociales del Estado”.

“La idea es ir integrando cada vez más ministerios y servicios. Prontamente, por ejemplo, se va a poder comprar directamente bonos en telesalud, se puede ya hacer seguimiento de todos los temas de salud, la idea es que en los próximos meses podamos integrar la postulación a becas de educación superior el Ministerio de Educación”, adelantó.

Todo esto, lo enmarcó respecto a la manera en que el Gobierno entiende el Estado, “sobre todo en estos días que hay embate, tanto cuestionamiento, tanto llamado a recortar el gasto público y ahí nosotros somos muy claros, nosotros creemos que es muy necesario un Estado robusto, creemos que es necesario fortalecer la protección social justamente porque esa es la finalidad. Entonces, cuando se cuestiona el Estado nosotros nos hacemos cargo. Por supuesto que hay cosas que mejorar, no se trata de defender el Estado tal cual es hoy día, se trata de hacerlo más eficiente, más moderno, más amable”.

Reconstrucción en la Quinta Región

Consultada por los cuestionamientos de parlamentarios ante el lento avance del plan de reconstrucción, la ministra de Desarrollo Social sostuvo que “es una situación muy difícil y los tiempos del Estado nunca son suficientes (…) y de eso somos muy conscientes”, pero defendió que “hemos dado cuenta del avance de un plan de reconstrucción que es integral y eso siempre fue planteado de esa manera“.

“Tiene siete dimensiones, nosotros sabemos que por supuesto la dimensión habitacional es la más sentida, la más inmediata de los daños que se han producido, pero aquí quiero destacar que han habido intervenciones y apoyos que son de una reconstrucción más allá de lo material que son inéditas, o sea aquí ha habido una recuperación productiva que han beneficiado a más de 2 mil emprendedores y emprendedoras con programas de Focit, de Sercotect, créditos Corfo que tiene prácticamente un 97% de avance”, detalló.

A lo anterior añadió que “aquí ha habido un despliegue de apoyos psicosociales inéditos, más de 12 mil atenciones del Ministerio de Salud pero también apoyo de Senama para personas mayores, apoyos de las oficinas locales de la niñez para niñas, niños y adolescentes, recuperación de ayudas técnicas para personas con discapacidad, imagínate perder lentes o dentaduras, todas esas acciones han sido parte de nuestro actuar”.

En la dimensión habitacional, explicó que: “Se ha ido avanzando también, no a la velocidad que nos gustaría pero siempre los procesos de reconstrucción tienen sus dificultades, en particular en este caso hay topografías que son distintas, hay una convicción de que el proceso de reconstrucción tiene que ser seguro, resiliente y concretamente los números de la construcción de vivienda, la última información entregada por Minvu, son 2 mil 600 subsidios que han sido entregados, de esos 2 mil 600 no solo para que las personas afectadas se queden con un papel”.

“Está avanzando la vinculación de proyectos con ya más de 2 mil 100 subsidios que han sido vinculados y están en alguna parte del proceso, más de 600 viviendas que están siendo construidas y 96 han sido entregadas, esos números han sido muy claros, son reales y a mi me sorprende que los diputados hagan acusaciones cuando ellos conocen muy bien la situación”, defendió en relación a los recientes cuestionamientos que realizó el diputado Tomás Lagormarsino en la Comisión Especial Investigadora por la Reconstrucción tras el megaincendio en Valparaíso.

Así, indicó que “hemos sido realistas, éste es un plan de reconstrucción que se ha planteado siempre a cinco años. Nunca dijimos que las viviendas se iban a reconstruir en menos de un año y medio, dos años, o sea en esto fuimos muy claros, muy transparentes y planteamos este horizonte de cinco años”.

“Entonces, éste 39% de avance global por supuesto que es insuficiente, porque no es todo lo que necesitamos recuperar, pero está dentro de lo que siempre programamos”, finalizó.