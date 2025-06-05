Diario y Radio Universidad Chile

Musk acusa a Trump de aparecer en los archivos no publicados de Epstein

El ex consejero superior del presidente de los Estados Unidos aseguró que "la verdadera razón por la que no se han hecho públicos" los documentos sobre el caso, es porque el líder republicano figura entre los involucrados.

El ex consejero superior del presidente de los Estados Unidos aseguró que "la verdadera razón por la que no se han hecho públicos" los documentos sobre el caso, es porque el líder republicano figura entre los involucrados.

Internacional

El magnate empresarial Elon Musk acusó este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aparecer en los archivos no publicados de Jeffrey Epstein, el multimillonario acusado de pedofilia y tráfico de menores.

“Es hora de lanzar la gran bomba: Donald Trump está en los archivos de Epstein. Esa es la verdadera razón por la que no se han hecho públicos. Que tengas un buen día, DJT”, señaló en un mensaje publicado en la red social X.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, publicó el pasado 27 de febrero de 2025 documentos que ya habían sido filtrados en gran medida sobre el caso Epstein, pero “nunca fueron publicados de manera oficial por el Gobierno”. De las aproximadamente 200 páginas ninguna de ellas añadía nada nuevo a lo que ya se sabía de la trama.

Epstein fue arrestado en julio de 2019 por cargos de abuso sexual y tráfico de decenas de niñas a principios de los años 2000; el multimillonario se quitó la vida ahorcándose en su celda de una cárcel de Nueva York un mes después de su arresto, tras una serie de “negligencias y fallos”, según determinó el Departamento de Justicia estadounidense.

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