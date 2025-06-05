Paulsen y críticas a Matthei: "Hay una obsesión con el carácter de ella”

Diego Paulsen, jefe de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó las últimas polémicas en las que ha estado involucrada la abanderada.
En conversación con Infinita, Paulsen explicó los pilares enunciados durante el lanzamiento de la campaña programática de su abanderada, los que apunta al “orden, progreso y la esperanza”.
“Los chilenos viven con miedo y cuando tienes una sociedad que vive con miedos, tienes que enfrentarlo, el eje claro es cómo vamos a recuperar la ciudad, los espacios capturados por el narcotráfico”, indicó.
Paulsen dijo que quieren “hacer las cosas bien, que uno de nuestros ejes es el orden, pero hacemos la bajada del progreso y es hacer una vida vivible para todos”.
Al ser consultado sobre el temperamento de la candidata, manifestó que “siempre el carácter es un atributo, más aún cuando tienes una sociedad tan dividida ideológicamente”.
Ccuando hay hechos que se hacen costumbre que es ver al Gobierno golpear sistemáticamente a la candidata de oposición que es la única que le puede ganar a los candidatos de izquierda, cabrea”, subrayó.
Además, el jefe de campaña de Matthei acusó directamente a la candidatura de Gonzalo Winter (FA) de golpear “sistemáticamente a una mujer como Evelyn Matthei, por qué no se enfrenta a Kast o a Kaiser, hay un machismo medio oculto”.