Paulsen y críticas a Matthei: "Hay una obsesión con el carácter de ella”

Diego Paulsen, jefe de campaña de la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, abordó las últimas polémicas en las que ha estado involucrada la abanderada.

En conversación con Infinita, Paulsen explicó los pilares enunciados durante el lanzamiento de la campaña programática de su abanderada, los que apunta al “orden, progreso y la esperanza”.

“Los chilenos viven con miedo y cuando tienes una sociedad que vive con miedos, tienes que enfrentarlo, el eje claro es cómo vamos a recuperar la ciudad, los espacios capturados por el narcotráfico”, indicó.