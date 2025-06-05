Permisología: Comisión de Hacienda aprobó proyecto de autorizaciones sectoriales

La Comisión de Hacienda del Senado aprobó y despachó a sala el proyecto de ley marco de autorizaciones sectoriales, norma que busca agilizar la entrega de permisos no ambientales a la inversión.

El proyecto forma parte de la agenda anti “permisología” del Ministerio de Economía y pretende reducir entre un 30% y un 70% los tiempos de tramitación de permisos sectoriales, pero sin comprometer los estándares regulatorios vigentes.

Entre las medidas más relevantes destacan la habilitación de declaraciones juradas y avisos en casos de bajo riesgo, lo que simplificará procesos para trámites menos complejos.

También se incorpora el “silencio administrativo“, que establece plazos máximos para la resolución de solicitudes, tras lo cual si no hay pronunciamiento sobre una solicitud se entenderá por autorizada.

La presidenta de la comisión, senadora Ximena Rincón, (Demócratas), informó al término de la sesión que “hemos terminado de tramitar el proyecto de permisos sectoriales que es tan importante para poder avanzar en sacar adelante muchas iniciativas que, por exceso de trámite de permisos, se han demorado o ralentizado”.

“Esto además hay que analizarlo a la par de la ley que reformula la evaluación de impacto ambiental que esperamos comenzar a verlo la próxima semana”, añadió.

También destacó que dentro de las indicaciones está “el hecho de que no va poder volver a pedirse un trámite, un certificado, uno adicional a aquellas cosas que ya se vieron por la cuerda de lo ambiental, y además que va a haber responsabilidad tanto de los privados como de los funcionarios públicos cuando se mienta en las declaraciones juradas o realice una autorización sin ninguna justificación”.