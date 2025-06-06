Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de marzo de 2026


Amarillos define apoyar a Evelyn Matthei y algunas figuras renuncian al partido

La colectividad presidida por el diputado Andrés Jouannet destacó que la abanderada de Chile Vamos es "la mejor opción" para el país. En tanto, informaron que formarán una lista propia para las elecciones parlamentarias.

La colectividad presidida por el diputado Andrés Jouannet destacó que la abanderada de Chile Vamos es "la mejor opción" para el país. En tanto, informaron que formarán una lista propia para las elecciones parlamentarias.

Presidenciales

Tras el encuentro nacional de Amarillos, realizado este jueves de manera virtual, el partido decidió apoyar la candidatura presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En un comunicado, publicado por El Mercurio, el partido argumentó que: “Nuestra decisión se cimenta en que la candidatura de Evelyn Matthei representa hoy la mejor opción para que Chile recupere su capacidad de desarrollo, su cohesión institucional y su esperanza de futuro”.

Después de una década de estancamiento, polarización y frustraciones, el país necesita con urgencia un nuevo ciclo político que ponga énfasis en la seguridad, el crecimiento económico inclusivo y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, destacaron.

De esta manera, se elimina la opción de llevar una candidatura propia de centro, ya que sus pares de Demócratas también tienen una abanderada, la senadora Ximena Rincón, quien está en proceso de juntar las firmas de su partido para constituirse a nivel nacional e inscribir la candidatura oficialmente.

Por otra parte, el partido presidido por el diputado Andrés Jouannet también informó que formarán una lista propia para las elecciones parlamentarias.

En su momento analizaron la opción de conformar una lista similar a “Centro Democrático”, que integraron junto a Demócratas para la última elección. Sin embargo, el partido presidido por Rincón se encuentra negociando desde principios de año con Chile Vamos para integrar una lista común, por lo que esa opción se fue diluyendo con el tiempo.

Antes de la resolución la excanciller Soledad Alvear y el exdiputado Gutemberg Martínez abandonaron el encuentro y anunciaron que renunciarían a Amarillos.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
"Una bofetada a la clase media": excandidatos presidenciales arremeten contra alza de los combustibles
post-title
Salario mínimo, 40 horas y negociación ramal: CUT aborda agenda laboral con ministro Tomás Rau
post-title
Presidente Kast por alza de combustibles: "Quienes hoy están criticando dejaron las arcas fiscales vacías"
post-title
Fallece José Bengoa, referente del pensamiento social y Premio Nacional de Humanidades

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X