Amarillos define apoyar a Evelyn Matthei y algunas figuras renuncian al partido

Tras el encuentro nacional de Amarillos, realizado este jueves de manera virtual, el partido decidió apoyar la candidatura presidencial de la abanderada de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

En un comunicado, publicado por El Mercurio, el partido argumentó que: “Nuestra decisión se cimenta en que la candidatura de Evelyn Matthei representa hoy la mejor opción para que Chile recupere su capacidad de desarrollo, su cohesión institucional y su esperanza de futuro”.

“Después de una década de estancamiento, polarización y frustraciones, el país necesita con urgencia un nuevo ciclo político que ponga énfasis en la seguridad, el crecimiento económico inclusivo y el fortalecimiento del Estado de Derecho”, destacaron.

De esta manera, se elimina la opción de llevar una candidatura propia de centro, ya que sus pares de Demócratas también tienen una abanderada, la senadora Ximena Rincón, quien está en proceso de juntar las firmas de su partido para constituirse a nivel nacional e inscribir la candidatura oficialmente.

Por otra parte, el partido presidido por el diputado Andrés Jouannet también informó que formarán una lista propia para las elecciones parlamentarias.

En su momento analizaron la opción de conformar una lista similar a “Centro Democrático”, que integraron junto a Demócratas para la última elección. Sin embargo, el partido presidido por Rincón se encuentra negociando desde principios de año con Chile Vamos para integrar una lista común, por lo que esa opción se fue diluyendo con el tiempo.

Antes de la resolución la excanciller Soledad Alvear y el exdiputado Gutemberg Martínez abandonaron el encuentro y anunciaron que renunciarían a Amarillos.