Andrés Dockendorf: "Para entender las virtudes de la democracia hay que compararla con las dictaduras, no con un constructo ideal"

El académico del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile y senador universitario, Andrés Dockendorff, abordó el debate de la democracia y la desafección que se ha generado de parte de la ciudadanía. En esa línea, destacó en primer lugar las virtudes de la democracia representativa por sobre regímenes dictatoriales, por ejemplo la libertad de expresión, libertad de asociación, las libertades civiles, etc.

Junto a lo anterior, aseguró que es importante no comparar la democracia con un ideal sino, justamente, con regímenes antidemocráticos. “La comparación que se hace de la democracia con regímenes ideales o regímenes imaginarios contribuye, a mi juicio, al deterioro potencialmente de la democracia. Lo formuló como una hipótesis, es decir, para entender las virtudes de la democracia hay que compararla con las dictaduras, no hay que compararlas con un constructo ideal o un régimen imaginario”, dijo en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Cuando dejo de comparar la democracia con condiciones autoritarias y la empiezo a comparar con un ideal, la democracia nunca va a ganar, la democracia solo se va a deteriorar, porque las personas van a empezar a percibir que la democracia siempre funciona mal”, agregó.

Mencionó discursos como el de la “democracia tramposa” y aseguró que no vienen de un solo sector político. Sin embargo, el académico señaló que hay una segunda dimensión que explica potencialmente la crisis de la democracia: “Cuando las democracias no entregan respuestas a las demandas que los ciudadanos vienen formulando a lo largo del tiempo”.

“Eso tiene que ver con la capacidad de entregar, el delivery que hace la democracia y esa es otra fuente a través de la cual uno empieza a capturar en las encuesta de opinión de que se produce un deterioro en la valoración que hacen las personas de la democracia”, argumentó.

Del análisis anterior, según Dockendorff se desprenden distintas actitudes. “Se hace una distinción entre las personas que tienen una nostalgia por el pasado autoritario (…) y por otro lado, están las personas que tienen actitudes populistas autoritarias. No están a favor de un régimen militar, pero sí están a favor de gobernantes que lleguen al poder y gobiernan sin los partidos (politicos) y sin los mecanismos de la democracia representativa”, afirmó.

Además, explicó que el “problema insoluble” actual parece ser el tema de seguridad. “Las democracias se están mostrando débilmente equipadas para enfrentar el crimen organizado o fenómenos como la migración”, dijo.

En este escenario se ha planteado el surgimiento de líderes de ultraderecha, sin embargo, el académico no circunscribe el fenómeno a un solo sector. “Hemos visto declaraciones de expresidentes y otras figuras políticas que tienden a circunscribir el debate de la amenaza de la democracia en un sector político. Yo no estoy de acuerdo con eso porque, además, ese discurso esta forzando a las personas que se identifican con ese sector político dejándolos de antidemocráticos y yo no tengo tan claro que eso sea así”, subrayó.

Respecto a porqué se propician la llegada de líderes autoritarios, lo que no necesariamente tiene que ver con que busquen regímenes autoritarios, sino que la resolución de problemáticas, el también senador universitario dijo que: “Las personas, los electores, llegan a un punto, como lo capturan las encuestas, en que empiezan a estar más disponibles a sacrificar libertades que trae aparejada la democracia para resolver o solucionar esos problemas. Ahí se produce un deterioro porque si hay líderes que no tienen autocontención van a aprovechar ese mandato que puede ser anti democrático para avanzar en esa línea”, alertó.

Reforma al Sistema Político

Ante a la discusión de la Reforma al Sistema Político que continúa abierta en el Congreso Nacional, el académico puntualizó que se ha volcado “un debate sobre la fórmula electoral o el sistema electoral y del sistema electoral para la elección de los legisladores”.

“Estas reformas para que resulten tienen que tener el compromiso muy activo del Ejecutivo, de los gobiernos de turno, si el Gobierno no está comprometido con que salga esta reforma es muy difícil que vea la luz sobre todo para este año. Y lo que hemos visto en el último tiempo es que al parecer el gobierno no está tan interesado en que esta reforma se logre aprobar”, agregó.

Respecto a la complejidad de que avance un proyecto de esta índole, Dockendorff dijo que “las reformas electorales son de las reformas más complejas de aprobar porque afectan los intereses de los incumbentes, son los legisladores aprobando cosas que los afectan y en un año electoral es más difícil que eso ocurra”.

Sin embargo, agregó que a pesar de que politólogos dicen que es difícil que una reforma así se aplique en año electoral, a él no le parece que lo sea. “Antes de que estén inscritas las candidaturas y armados los pactos entiendo porque eso podría ser problema mayor”, dijo, además considerando que el proyecto debería aplicarse de manera gradual.