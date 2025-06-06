Ataque ruso contra Ucrania deja al menos cuatro muertos y una veintena de heridos en Kiev

Rusia lanzó contra Ucrania un ataque masivo en la madrugada del 6 de junio, con un saldo muy grave: al menos cuatro muertos en la capital, Kiev, y una veintena de heridos. Esta ofensiva de una magnitud poco habitual se produce pocos días después de la audaz operación ucraniana contra bases aéreas en Rusia, a la que el Kremlin había prometido responder. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, pidió a sus aliados que reaccionen “de manera decisiva” a los ataques de la noche.

Misiles balísticos, misiles de crucero, drones kamikazes de origen iraní Shahed: aún no se conoce en detalle la lista de armas utilizadas, pero el ejército ruso recurrió a todo su arsenal para este ataque masivo. El balance ya es grave, según informa el corresponsal de RFI en Ucrania, Pierre Alonso.

En Kiev, la alarma aérea sonó alrededor de la 1 de la mañana. A continuación, la población escuchó explosiones durante varias horas. Los restos de los drones provocaron incendios en barrios residenciales, de acuerdo a Vitali Klitschko, alcalde de la capital ucraniana. “Se confirmó la muerte de cuatro personas en la capital”, declaró, tras informar de un balance de un muerto y 20 heridos, 16 de los cuales fueron hospitalizados.

Pero este ataque no se limitó a la capital. En el oeste del país, la región de Ternopil sufrió el “ataque más masivo hasta la fecha”, según las autoridades locales. El viernes por la mañana, algunos barrios de la ciudad se encontraban sin electricidad. En Lutsk, cerca de Polonia, un edificio residencial fue alcanzado, causando cinco heridos.

En el centro del país, a orillas del río Dniéper, “tres misiles y 22 drones rusos fueron derribados”, declaró el gobernador de la región de Cherkasy, Igor Taburets. El responsable también precisó que los ataques no causaron víctimas.

Este viernes 6 de junio, Volodimir Zelenski instó a sus aliados a reaccionar “de manera decisiva” ante los nuevos ataques nocturnos de Rusia en Ucrania: “Rusia debe rendir cuentas. Desde los primeros minutos de esta guerra, han bombardeado ciudades y pueblos para destruir vidas”, declaró en un mensaje en las redes sociales.

“Ahora es el momento en que Estados Unidos, Europa y el mundo pueden detener juntos esta guerra presionando a Rusia”, agregó.

Contraataque y accidentes ferroviarios

Es el primer ataque de esta magnitud desde la operación ucraniana contra las bases aéreas rusas el domingo pasado. Los servicios secretos ucranianos llevaron a cabo con éxito esta operación impensable contra bombarderos estratégicos rusos. Una operación humillante y muy costosa para Rusia.

El Kremlin advirtió que respondería, sin decir cuándo ni cómo lo haría. Se puede pensar que los ataques de esta noche forman parte de su respuesta, aunque Rusia ha lanzado varios ataques masivos en toda Ucrania en los últimos meses.

Moscú también acusó el martes a Kiev de estar detrás de las explosiones que provocaron el pasado fin de semana el derrumbe de dos puentes y accidentes ferroviarios que causaron siete muertos y más de cien heridos, entre ellos niños, en las regiones rusas de Kursk y Briansk, fronterizas con Ucrania.

En la noche del jueves al viernes, una locomotora descarriló en la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, sin causar víctimas, según informó la compañía ferroviaria rusa. El gobernador de la región, Viatcheslav Gladkov, precisó en Telegram que “se había colocado un artefacto explosivo bajo las vías”.