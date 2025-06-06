Corte de Apelaciones revoca prisión preventiva de Luis Hermosilla: queda con arresto domiciliario total

La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió dejar sin efecto la medida cautelar de prisión preventiva del abogado Luis Hermosilla. La cautelar más gravosa fue remplazada por arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con otros imputados, según confirmó su abogado y hermano, Juan Pablo Hermosilla.

La decisión judicial se adoptó después de que la defensa presentara un recurso apelando al “deterioro en la salud psíquica” del imputado por delitos tributarios, argumento que fue sustentado con un informe médico oficial.

El historial procesal del abogado muestra una serie de modificaciones a sus medidas cautelares. Hasta marzo del presente año, el exasesor del Ministerio del Interior (durante el gobierno de Sebastián Piñera) había permanecido recluido por más de 200 días bajo prisión preventiva, periodo tras el cual un tribunal le otorgó arresto domiciliario total.

No obstante, esta medida tuvo corta duración, ya que días después se revocó dicha determinación y Hermosilla tuvo que regresar al recinto penitenciario Capitán Yáber. La nueva resolución judicial representa el más reciente cambio en este complejo caso.

Tras la resolución de este viernes, el fiscal a cargo de los alegatos durante esta jornada, Juan Pablo Araya, expuso que la Corte consideró que el tiempo que Hermosilla llevaba privado de libertad “ameritaba la modificación, considerando específicamente que estiman que no influiría su libertad en las diligencias que están en curso en la investigación”.

“Se estima que el señor Hermosilla está en imposibilidad de afectar los bienes jurídicos o reiterar su conducta, porque ya todo el mundo conoce lo que pasó”, declaró el persecutor.

Requerida sobre si apelarán a la resolución, Araya señaló que en este caso “solo procederían recursos muy estrictos y que eventualmente su procedencia es algo que debe ser revisado. No se refiere particularmente a cuestiones de fondo, sino que de forma. Es algo difícil de plantear en una situación como esta”.

Sin embargo, destacó que desde el Ministerio Público estiman que “todavía existe una red o vínculos que él ha tenido”. Además, recordó que el 9 de julio Luis Hermosilla será formalizado nuevamente por una arista derivada del caso, que es Parque Capital.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.