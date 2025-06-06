"Debería defenderse más que gobernar": Undurraga (Evópoli) apunta a Orrego tras informe de Contraloría

La figura de Claudio Orrego volvió a estar bajo la lupa. Esto, luego de que se diera a conocer un informe de Contraloría que detectó un uso irregular de dineros del Gobierno Regional Metropolitano en la contratación de una asesoría orientada a trabajar en la campaña por la reelección del gobernador, y que ascendería a los $31.366.179.

Un escenario que fue desmentido por el propio Orrego y que, sin embargo, despertó preocupación en diversos sectores políticos. “La verdad es que quedo bien sorprendido con el informe de la Contraloría. Lo encuentro grave, se tiene que investigar, de verdad, hasta las últimas consecuencias”, señaló al respecto el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) durante la primera edición de Radioanálisis.

“El gobernador tiene el derecho de defenderse, pero francamente, si es que efectivamente alguno de estos montos o cualquiera derivado de los dineros que están destinados para la ciudadanía va a parar a campañas políticas, es reprochable, es repudiable y debe ser investigado y castigado“, insistió el parlamentario.

Lo anterior, en un presunto actuar que, a su juicio, “va contra el fair play. Finalmente, los que hemos tenido la oportunidad de hacer campañas, de postular a cargos públicos por la vía de las elecciones, sabemos lo que cuesta luchar contra quien ya está establecido en un puesto determinado, como en este caso Claudio Orrego, en su calidad de gobernador. De verdad creo que esto hay que investigarlo con prontitud”, sumó.

Sobre la iniciativa de Republicanos de solicitar ante el Tribunal Calificador Electoral (Tricel) la destitución de Orrego, Undurraga señaló que “el gobernador debería dedicarse a defenderse, más que a gobernar la Región Metropolitana”.

“Esto le hace un flaco favor a la política en general, a la institución de los gobernadores y a la transparencia en la cosa pública. Mañana nos vamos a encontrar con que el gobernador va a apelar a la Contraloría a su decisión. Pero para eso tiene que aportarnos antecedentes“, expresó el diputado.

Todo esto, en una realidad que afecta los esfuerzos por descentralizar el poder en nuestro país. “Chile y las regiones nos pidieron descentralización. Y no solamente con un gobernador que es decorativo, al contrario. Es un gobernador con mucho dinero. Pero parece ser que los CORES tampoco se están tomando en serio su trabajo“, expresó el militante de Evópoli.

“Y todo lo que uno lee y se escribe con relación a los consejos, donde se reparten el botín y dan acciones sociales, comunales y regionales de lado y lado para mantener la fiesta en paz, me parece que no es lo correcto. Llegó el momento de que nos pongamos colorados, de que apoyemos a la Fiscalía, respaldemos a la Contraloría y se aceleren los procesos, porque esa es la otra. En este país, lamentablemente para la fe pública, son demasiado largos”, cerró.